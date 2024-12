Jahanbakhsh stipt zwakke plek van Slot aan

Arne Slot doet het momenteel geweldig bij Liverpool. De Nederlander gaat zowel in de Premier League als de Champions League aan kop, terwijl ook zijn mediaoptredens indruk maken. Toch is er een punt waarop hij nog wel kan verbeteren, zo stelt .

Jahanbakhsh werkte jarenlang samen met Slot. De twee leerden elkaar kennen toen Slot assistent werd bij AZ. Later, toen hij aan de slag ging bij Feyenoord, haalde de trainer de buitenspeler van Brighton & Hove Albion naar Rotterdam. Daar maakte de oefenmeester indruk met zowel tactische kennis, als sociale vaardigheden, wat hem na drie seizoenen een overstap naar Liverpool opleverde.

Hoewel Jahanbakhsh onder de indruk is van de werkwijze van Slot, ziet hij ook nog een punt van verbetering voor de trainer. “Qua people-management kan hij nog wel iets vooruitgaan”, stelt de Iraniër in gesprek met Voetbal International. “Hij is met veel dingen een controlfreak, maar niet echt met persoonlijke dingen van spelers.” Daarin kan Slot volgens de buitenspeler een voorbeeld nemen aan Louis van Gaal, die er bekend om staat zich tot in de details met de levens van zijn spelers bezig te houden.

Slot kan soms 'too much' zijn

Buiten de privélevens van zijn spelers, probeert Slot zich met alles bezig te houden, zo legt de speler van sc Heerenveen uit. “Verder wil hij juist alles weten. Wat er binnen en buiten de club gebeurt, de fans, de media.” Daarin is de oefenmeester volgens zijn voormalig speler een ‘perfectionist’. “Dat kan soms een beetje too much zijn, maar uiteindelijk behaalt hij er wel overal resultaat mee.”

