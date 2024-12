Arne Slot is eerlijk: 'Ik mis Feyenoord'

Arne Slot mist de collega's, spelers en supporters van Feyenoord, zo heeft de succesvolle coach van Liverpool vrijdagmiddag aangeven op de persconferentie. Slot heeft het goed naar zijn zin op Anfield, maar is de mensen waar hij mee samenwerkte in Rotterdam nog niet vergeten.

Slot, die vrijdag werd uitgeroepen tot trainer van de maand in de Premier League, wordt op de persconferentie in aanloop naar het duel tegen Fulham gevraagd óf hij Feyenoord mist en wat hij aan de Rotterdamse club mist: "De mensen", reageert Slot direct: "De mensen waarmee ik bij Feyenoord gewerkt heb. En ik zeg het niet graag, maar het is wel waar: de supporters van Feyenoord ook."

Slot geeft aan dat hij het vervelend vindt om zichzelf populair te maken bij supporters door complimenten te geven, maar vindt dat de Rotterdamse fans dit wel hebben verdiend: "Zij zijn heel goed voor mij geweest. Toen ik bij Feyenoord werkte, wilde ik mezelf niet populair maken door ze complimenten te geven, maar ze zijn uitstekend voor mij geweest."

Slot benadrukt vervolgens dat hij het bij Liverpool erg naar zijn zin heeft, maar geeft wel aan dat het normaal is dat hij ook de selectie van Feyenoord waar hij succesvol mee samenwerkte mist: "Je bouwt daar een relatie mee op. Ik ben hier heel gelukkig, want de staf en de spelers zijn heel goed voor mij. Maar als je drie jaar hebt samengewerkt en wat prijzen hebt gewonnen, dan is het normaal dat je die mensen mist."

