Brian Priske meldt nieuw blessuregeval bij Feyenoord: 'Hij is niet beschikbaar'

Feyenoord moet het tegen Heracles Almelo doen zonder . De vleugelverdediger van de Rotterdammers viel woensdagavond in het Champions League-duel tegen Sparta Praag laten vervangen vanwege hamstringklachten en is daarom niet beschikbaar.

Op de persconferentie in aanloop van het duel van Feyenoord tegen Heracles Almelo geeft Priske aan dat het om een 'lichte' blessure gaat bij Smal, maar dat er nog wel duidelijkheid moet komen over de precieze aard van de blessure. Dat gaat gebeuren door middel van een MRI-scan. De linksachter, die de afgelopen weken in de basis stond bij Feyenoord vanwege de blessure bij concurrent Hugo Bueno, is in ieder geval niet van de partij.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Stefan de Vrij wordt om 09.29 uur plots gelinkt aan terugkeer naar Nederland

De kans lijkt groot dat Bueno de oud-speler van FC Twente en FC Volendam gaat vervangen tegen Heracles Almelo, al is de vraag in hoeverre de Spanjaard een hele wedstrijd kan afwerken. Mocht de gehuurde linksback niet starten, is het aannemelijk dat David Hancko vanuit het hart van de defensie wordt overgezet naar de linksbackpositie.

Feyenoord gaat in ieder geval met veel vertrouwen het duel tegen Heracles Almelo in na de zege op Sparta Praag: "Iedereen is heel blij met de overwinning en ik denk ook met de inzet die we hebben getoond. Het is de eerste keer dat onze club in de Champions League tien punten heeft behaald, dus dat is een mooie prestatie", vindt Priske. "Het voelt ook als een opluchting dat we thuis hebben gewonnen en iets terug konden geven aan onze supporters", vertelt de Deen op het persmoment.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Arne Slot wil Feyenoord-uitblinker naar Liverpool halen, ook Tottenham Hotspur geïnteresseerd'

Liverpool wil na de succesvolle komst van Arne Slot mogelijk opnieuw zaken gaan doen met Feyenoord.