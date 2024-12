Stefan de Vrij wordt om 09.29 uur plots gelinkt aan terugkeer naar Nederland

loopt komende zomer uit zijn contract bij het Italiaanse Internazionale. De toekomst van de international van het Nederlands elftal is dan ook nog onzeker. De ontwikkelingen rondom de 32-jarige verdediger worden gevolgd door Nederlandse clubs, zo wordt vrijdag gemeld.

Italiaanse media gaven onlangs aan dat de verwachting is dat Internazionale het contract van De Vrij niet zou verlengen. Daar werd de ervaren verdediger in november op een persconferentie met het Nederlands elftal mee geconfronteerd. De Vrij gaf aan niets te weten van dat standpunt van Internazionale. Hij zou zelf graag blijven bij de topclub uit Milaan, maar de bal ligt bij Inter. De nummer drie van Italië heeft een optie in het contract om het verblijf van De Vrij in Milaan met één seizoen te verlengen.

Volgens journalist Ekrem Konur is er voor De Vrij inmiddels al interesse van verschillende clubs, die hopen te profiteren van de transfervrije status van de Oranje-international. Konur noemt Feyenoord, PSV en Napoli als mogelijke vervolgbestemmingen voor de 32-jarige verdediger. Het is onduidelijk of er daadwerkelijk sprake is van concrete belangstelling.

Het is namelijk niet voor het eerst dat De Vrij in verband wordt gebracht met een terugkeer naar Nederland. Wel lijkt duidelijk dat PSV de komende maanden op zoek moet naar een nieuwe centrale verdediger, gezien het aanstaande transfervrije vertrek van Olivier Boscagli uit Eindhoven. Daarvoor zou De Vrij mogelijk in beeld kunnen komen.

