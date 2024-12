Woede bij Almere City: zwakke Devyne Rensch wordt enorm beschermd

Onvrede bij Almere City, vroeg in de wedstrijd tegen Ajax. Aanvaller zette eenvoudig van de bal en schoot raak, maar werd teruggefloten vanwege een vermeende overtreding op Rensch. Ruim een minuut later maakte Ajax een doelpunt dat wel telde.

Rensch liet zich kinderlijk eenvoudig van de bal zetten door Kadile, waarna scheidsrechter Jeroen Manschot floot voor een overtreding. Dat Kadile daarna op het doel afstormde en de bal achter doelman Remko Pasveer schoot, was dus niet meer van belang. Trainer Hedwiges Maduro uitte aan de zijlijn zijn onvrede.

Artikel gaat verder onder video

Commentator Michiel Teeling van ESPN begrijpt de boosheid. “Dit is toch gewoon een duel om de bal? Daar is niets aan de hand. Het doelpunt van Kadile had gewoon moeten tellen. De frustratie bij Maduro is begrijpelijk, zeker als hij straks de beelden ziet.”

Op X reageert oud-voetballer Willie Overtoom met soortgelijke woorden. “Wat een geluk voor Rensch, was helemaal niks aan het handje.” Kort na het moment tussen Rensch en Kadile wist Wout Weghorst aan de overzijde te scoren: 1-0.

Van Polen: 'Laat even doorspelen'

In de pauze van de wedstrijd laat ook analist Bram van Polen zijn licht schijnen over het moment. "Nee, het was geen overtreding", concludeert de oud-verdediger. "Het is een beetje hetzelfde verhaal als Brian Brobbey vorige week had bij Wouter Goes (tijdens AZ - Ajax, toen een goal van Brobbey werd afgekeurd na een duel met Goes, red.). De scheidsrechter fluit, dat snap ik niet. Ik vond het geen overtreding, Almere City zal zich genaaid voelen."

Volgens Van Polen had het spel niet afgefloten moeten worden. "Je kunt zien dat er een gevaarlijke situatie ontstaat, laat het dan heel even doorspelen. Dan kun je aan de hand van de VAR toetsen of het een overtreding was of niet."

Volg de wedstrijd tussen Ajax en Almere City in ons liveverslag!

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Man van 47 goals in anderhalf jaar voor Ajax fantaseert over terugkeer in Nederland

Een tweevoudig Ajax-kampioen wordt gevraagd of hij een terugkeer in Nederland ziet zitten.