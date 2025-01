'Ajax start zoektocht naar alternatieven voor Raúl Moro'

Dat deze winter op huurtransfer de overstap maakt van Real Valladolid naar Ajax is nog allerminst zeker. Diverse Spaanse Media, waaronder AS melden zaterdagavond dat de Amsterdammers bezig zijn met het verkennen van de markt. De club van trainer Francesco Farioli zou namelijk op zoek zijn naar alternatieven.

Ajax wil zich deze dolgraag versterken met twee buitenspelers. De Amsterdammers zouden daarbij mikken op een speler die er direct staat, maar ook een speler voor de toekomst. De buitenposities bij Ajax zijn dun bezet. Zo is Mika Godts, die voor de winterstop een tijdje uit de running was met een blessure, de enige linksbuiten in de selectie van Ajax. Op rechts heeft Farioli de beschikking over Betrand Traoré, terwijl ook Steven Berghuis daar uit de voeten kan. In de eerste seizoenshelft werden ook spits Chuba Akpom en middenvelders Kenneth Taylor en Kian Fitz-Jim op de flanken geposteerd.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Kenneth Taylor openhartig over 'een van de lastigste perioden' uit carrière

Moro wordt gezien als een 'topprioriteit' voor Ajax, alleen het is de vraag of technisch directeur Alex Kroes het voor elkaar krijgt om de 22-jarige Spanjaard naar de hoofdstad te halen. Ajax heeft de intentie om Moro op huurbasis over te nemen, eventueel met optie tot koop. Nu zijn er kapers op de kust, waardoor Real Valladolid wil kijken wat andere geïnteresseerde clubs over hebben voor de buitenspeler.

LEES OOK: Ajax-fans kunnen sensationele terugkeer van Antony vergeten

Zoals bekend hebben de Ajacieden weinig geld te besteden, waardoor de club mogelijk mistast bij Moro. Dat is dan ook de reden waarom Kroes bezig is met het kijken naar alternatieven voor de viervoudig international van Spanje Onder 21. Het is niet duidelijk op wie Ajax nu zijn pijlen richt.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Twaalf opties voor Ajax om de aanval te versterken

Van Karlsson tot een voormalig wonderkind van Barcelona: de keuze is reuze voor Ajax-directeur Alex Kroes.