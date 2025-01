Ajax-fans kunnen sensationele terugkeer van Antony vergeten

Het huren van is voor Ajax 'niet realistisch', zo stelt Voetbal International-verslaggever Tim van Duijn. Supporters van de recordkampioen lijken daarmee een sensationele terugkeer van de Braziliaanse buitenspeler te kunnen vergeten.

De voorbije periode werd Antony meermaals gelinkt aan een (tijdelijke) terugkeer bij Ajax. Vrijdag nog bracht CaughtOffside naar buiten dat de 24-jarige linkspoot is aangeboden bij de Amsterdammers en dat de club wel zou openstaan voor een huurperiode van de aanvaller. Naast Ajax zou de gevallen Engelse grootmacht de aanvaller ook hebben aangeboden bij Juventus, Benfica en Newcastle United.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax voldoet aan grote wens Farioli en doet zaken in Zwitserland

Zowel Ajax als Juventus zouden wel openstaan voor een huurdeal met The Red Devils inzake Antony, maar voor de club van trainer Francesco Farioli is dit geen haalbare kaart. "Niet realistisch", zo reageert clubwatcher Van Duijn desgevraagd op X.

LEES OOK: Ajax en Feyenoord spraken afgelopen zomer met dezelfde speler

Van Duijn meldde eind december dat Ajax in deze transferperiode twee buitenspelers hoopt aan te trekken. De Amsterdammers zouden daarbij mikken op een speler die er direct staat, maar ook een speler voor de toekomst. De buitenposities bij Ajax zijn dun bezet. Zo is Mika Godts, die voor de winterstop een tijdje uit de running was met een blessure, de enige linksbuiten in de selectie van Ajax. Op rechts heeft Farioli de beschikking over Betrand Traoré, terwijl ook Steven Berghuis daar uit de voeten kan. In de eerste seizoenshelft werden ook spits Chuba Akpom en middenvelders Kenneth Taylor en Kian Fitz-Jim op de flanken geposteerd.

Huwelijk tussen Antony en Manchester United niet succesvol

Antony maakte in de zomer van 2022 voor een duizelingwekkend bedrag van zo'n 95 miljoen euro de overstap van Ajax naar Manchester United. In Engeland wist de buitenspeler geen onuitwisbare indruk achter te laten. In 93 duels voor The Red Devils kwam de Braziliaan twaalf keer tot scoren en leverde hij vijf assists. Dit seizoen kwam hij pas in elf wedstrijden binnen de lijnen, waarvan acht keer als invaller. Daarmee staat de teller pas op 349 speelminuten.

Niet realistisch — Tim van Duijn (@TimvanDuijn14) January 4, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Fabrizio Romano meldt interesse van Ajax in speler van Arsenal

Een speler van Arsenal staat in de belangstelling van Ajax, zo meldt Fabrizio Romano.