Ajax heeft 'goede hoop' op komst Moro, maar zit in wachtkamer

Ajax heeft nog altijd goede hoop op het inlijven van , dat meldt Mike Verweij van De Telegraaf. De Amsterdammers hebben een persoonlijk akkoord met de 22-jarige Spaanse vleugelaanvaller, maar zijn in afwachting van zijn huidige werkgever Real Valladolid. De Spaanse laagvlieger zegt Moro nodig te hebben in de degradatiekraker bij Espanyol van vrijdagavond.

Moro, die zowel aan de linker- als rechterkant uit de voeten kan, moet Francesco Farioli meer opties geven voorin. Momenteel is Mika Godts de enige linksbuiten in de selectie van de Amsterdammers. Daardoor werd spits Chuba Akpom regelmatig gebruikt op de flanken. Afgelopen zomer hoopte Ajax zich te versterken met Kamaldeen Sulemana als opvolger van de naar Saudi-Arabië vertrokken Steven Bergwijn, maar de transferdeadline werd gemist.

Artikel gaat verder onder video

"Ajax heeft goede hoop dat Raúl Moro komt", aldus Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Maar hij speelt vrijdagavond een degradatiekraker in Spanje tegen Espanyol en hij is gewoon de beste speler van Real Valladolid. Ze hebben de hoop dat ze erin kunnen blijven als ze winnen van Espanyol, dus hij móét spelen."

LEES OOK: Driessen velt snoeihard oordeel over oud-Ajacied: 'Hij gaat het nergens maken'

Na die wedstrijd is Real Valladolid weer bereid om te gaan praten met Ajax. "Daarna wil Valladolid pas zaken doen met Ajax, maar dan moeten de clubs er nog uitkomen. Met de speler zelf komt Ajax er wel uit. Sterker nog, er is al een mondeling akkoord voor 4,5 jaar", zegt Verweij. "Ze willen een hoop geld hebben en het liefst pas na het seizoen verkopen, maar zij hebben het geld, zeker als ze er uit gaan, hard nodig. Dat wordt wel een behoorlijke strijd."

LEES OOK: 'Franse club toont interesse in jonge Ajax-middenvelder'

Meerdere kapers op de kust voor Moro

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Vermeulen geniet van één iemand bij Ajax: 'Kom naar de NOS!'

Arno Vermeulen zou iemand van Ajax wel naar de NOS willen halen.