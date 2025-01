Driessen velt snoeihard oordeel over oud-Ajacied: 'Hij gaat het nergens maken'

Valentijn Driessen verwacht dat nergens zal slagen. Sterker nog, de chef voetbal van De Telegraaf stelt dat de 21-jarige linksbuiten is afgeschreven voor het topvoetbal.

Ünüvar werd deze week door Ajax teruggehaald van Espanyol, waarna de Amsterdammers hem transfervrij lieten gaan naar FC Twente. Bij de Tukkers speelde de rechtspoot in het seizoen 2023/2024 ook op huurbasis. In het shirt van FC Twente speelde Ünüvar 25 wedstrijden, waarin hij vier doelpunten en drie assists maakte.

In de podcast Kick-off van De Telegraaf wordt de transfer van Carel Eiting besproken, die door FC Twente verhuurd wordt aan Sparta Rotterdam. "Als je bij Ajax bent opgeleid, dan verwacht je niet dat je uiteindelijk bij Sparta eindigt op huurbasis", aldus Driessen, die vervolgens Ünüvar ter sprake brengt. "Hij heeft eerder al bij Twente gezeten en heeft het daar toen niet gemaakt. Hij heeft het bij Espanyol niet gemaakt, hij gaat het nergens maken. Hij is afgeschreven voor de top", oordeelt hij snoeihard over de aanvaller.

De constructie waarmee Ajax Ünüvar naar FC Twente liet gaan zorgde voor veel commotie onder de fans, maar Mike Verweij licht toe hoe de vork in de steel zit. "Het was een hele complexe deal", steekt hij van wal. "Ajax haalde hem terug van Espanyol en liet hem transfervrij naar FC Twente gaan. Daar kwam een heleboel kritiek op, want Espanyol zou hem verplicht moeten overnemen."

Ajax sluit 'goede deal'

"Dat was alleen het geval als Espanyol in La Liga blijft, dan zouden ze zijn salaris moeten overnemen", benadrukt Verweij. "Nu heeft Ajax bij Twente kunnen bedingen dat als hij ooit wordt verkocht, dat ze 25 procent van de transfersom krijgen. Dus al met al is dat best een goede deal. Ünüvar was doodongelukkig in Barcelona, Espanyol was doodongelukkig met Ünüvar. Dus het is denk ik voor iedereen een goede deal.

Vind jij dat Driessen gelijk heeft wat betreft Ünüvar? Laden... 53.4% Ja, hij komt tekort voor de top 12.6% Nee, hij gaat het absoluut maken 33.9% Twijfel, laat hij eerst maar eens minuten gaan maken 174 stemmen

