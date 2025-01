Noa Vahle verschaft duidelijkheid over 'salarisverlaging' Berghuis bij Ajax

Noa Vahle geeft in De Oranjewinter tekst en uitleg bij het nieuwe contract van bij Ajax. De 33-jarige buitenspeler annex middenvelder lijkt op korte termijn zijn handtekening te gaan zetten onder een nieuwe verbintenis en daarbij een salarisverlaging op de koop toe te nemen, maar Vahle legt uit dat hij onder de streep niet per se slechter uit hoeft te zijn.

Berghuis' zaakwaarnemer Guido Albers schoof afgelopen zondag aan bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN en ging daar in op de contractonderhandelingen omtrent zijn cliënt. "Met het contract zit het goed, het contract ligt klaar" bezwoer de belangenbehartiger. Albers bevestigde desgevraagd dat Berghuis voor twee seizoenen zal gaan bijtekenen en dus tot medio 2027 onder contract komt te staan in de Johan Cruijff ArenA. Over het salaris van de routinier zei de zaakwaarnemer: "Het nieuwe salarishuis is duidelijk en daar zal iedereen in moeten schikken. Elke speler die nu bij Ajax tekent, heeft daarmee te maken."

Vahle schuift donderdagavond aan in De Oranjewinter en legt presentatrice Hélène Hendriks uit hoe het zit met Berghuis' nieuwe contract. "Dan wordt er gezegd: een salarisverlaging, maar dat gaat erom dat het vaste salaris lager wordt maar de variabelen - dus bonussen - worden eigenlijk hoger." Hendriks concludeert: "Dus eigenlijk komt het gewoon op hetzelfde bedrag neer?", waarop Vahle antwoordt: "Maar als je nu bijvoorbeeld geblesseerd bent bij Ajax, dan krijg je geen bonus meer. Terwijl dat vorig seizoen nog wel gebeurde als je geblesseerd was."

Ajax' technisch directeur staat deze winter opnieuw voor de uitdaging om de selectie op z'n minst op peil te houden maar tegelijkertijd het salarishuis omlaag te brengen. In dat kader blijkt het vooralsnog lastig om de gewenste linksbuiten Raúl Moro (Real Valladolid) binnen te hengelen en lijkt Devyne Rensch, wiens contract komende zomer afloopt, deze winter naar AS Roma te gaan verkassen. Vahle vreest dat Kroes iets te eerlijk is geweest over de financiële situatie bij de club: "Ik zie de transferwindow een beetje als pokerspelen. Ajax is natuurlijk heel open over dat ze geldproblemen hebben en daardoor niet teveel te besteden hebben. Dus ik denk dat de onderhandelingspositie van Ajax... dat ze eigenlijk een beetje de kaarten hebben laten zien en dat Ajax daar niet heel sterk in staat."

