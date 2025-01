'Franse club toont interesse in jonge Ajax-middenvelder'

De Franse club FC Metz heeft interesse in Ajax-middenvelder , meldt de doorgaans betrouwbare Mounir Boualin van SoccerNews. De twintigjarige middenvelder komt uit in de beloftenploeg van de Amsterdammers.

Chourak maakte in 2020 transfervrij de overstap uit de jeugdopleiding van ADO Den Haag naar Ajax. Afgelopen zomer nog verlengde het talent zijn contract bij de Amsterdammers nog tot medio 2025. Daarbij heeft Ajax wel een eenzijdige optie voor nog een jaar bedongen. Het is vooralsnog niet duidelijk of de club deze wil gaan lichten.

Ook Excelsior geïnteresseerd in Chourak

Artikel gaat verder onder video

Het Franse FC Metz houdt de situatie rondom Chourak dan ook nauwlettend in de gaten, weet SoccerNews. De club uit de Ligue 2 is overigens niet de enige gegadigde voor de twintigjarige middenvelder, ook Excelsior is geïnteresseerd. Vooralsnog lijkt de belangstelling van Metz concreter.

LEES OOK: Noa Vahle verschaft duidelijkheid over 'salarisverlaging' Berghuis bij Ajax

Beide ploegen zijn voornemens om Chourak al in januari over te nemen van Ajax. De twintigjarige linkspoot speelt zijn wedstrijden bij Jong Ajax, waar hij in 21 speelrondes in de Keuken Kampioen Divisie tot vijftien wedstrijden kwam. Daarin was de jeugdige middenvelder goed voor twee doelpunten en één assist.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hugo Borst: 'Als Farioli dat niet doet, moet Ajax hem bedanken voor bewezen diensten'

Hugo Borst vindt dat Ajax afscheid moet nemen van 'puinruimer' Francesco Farioli als de Italiaan volgend seizoen geen nieuwe koers in wil slaan.