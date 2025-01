Ajax krijgt duidelijkheid over blessure transfertarget Moro: 'Tests wijzen uit dat...'

Real Valladolid schept duidelijkheid over de ernst van de blessure van , de 22-jarige linksbuiten die in de belangstelling van Ajax staat. De Spanjaard ging zondag in tranen van het veld in het bekerduel met Ourense CF, maar kan komende zaterdag mogelijk alweer in actie komen in de competitiewedstrijd tegen Real Betis.

Ajax zet deze winter vol in op de komst van een extra linksbuiten, aangezien trainer Francesco Farioli in de persoon van Mika Godts maar één 'volwaardige' optie op die positie heeft. Vorige week werd duidelijk dat Moro hoog op het verlanglijstje van de Amsterdammers staat. Afgelopen zondag meldde ESPN dat Valladolid 'minder dan de helft' van de contractuele afkoopsom van 25 miljoen euro voor de jeugdinternational verlangt, wat zou neerkomen op meer dan tien miljoen euro. De tweede optie zou zijn om Moro de rest van het seizoen te huren, met daarbij een verplichte optie tot koop.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax heeft twee opties om Raúl Moro over te nemen, gelimiteerde transfersom lekt uit

Zondag leek een transfer van Moro naar Ajax eventjes ver weg, toen de aanvaller in het bewuste bekerduel, dat met 3-2 verloren werd, in tranen naar de kant moest. Vlak na de wedstrijd kwam de speler zelf al met geruststellende woorden: "Ik ben oké. Ik was bang toen het gebeurde. Ik voelde veel pijn, maar ik denk dat ik gewoon bang was", wordt Moro geciteerd door Spaanse media.

LEES OOK: Zorgwekkende geluiden over Ajax en Farioli: 'Alle alarmbellen zouden moeten afgaan'

Valladolid publiceert een update over de kwetsuur van Moro op de clubsite. "De uitgevoerde diagnostische tests sluiten een ernstige blessure uit", schrijft de hekkensluiter van LaLiga. "De voortgang laat op zich wachten, maar het is niet uitgesloten voor de belangrijke competitiewedstrijd van aanstaande zaterdag tegen Real Betis", aldus de club. Valladolid staat na achttien speelronden op de twintigste en laatste plaats in de competitie, met twaalf punten en een doelsaldo van -12. Het gat met de 'veilige' zeventiende plaats, die op dit moment wordt ingenomen door Getafe, bedraagt vier punten.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Twaalf opties voor Ajax om de aanval te versterken

Van Jesper Karlsson tot een voormalig wonderkind van Barcelona: de keuze is reuze voor Ajax-directeur Alex Kroes.