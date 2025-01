Zorgwekkende geluiden over Ajax en Farioli: 'Alle alarmbellen zouden moeten afgaan'

Hoewel Ajax momenteel tweede staat in de Eredivisie, binnenkort aantreedt in de achtste finales van de KNVB-beker en ‘overwintering’ in de Europa League haast niet meer kan ontgaan, zouden binnen de technische staf ‘alle alarmbellen moeten afgaan’. Dat schrijft Mike Verweij althans. Volgens de clubwatcher van De Telegraaf is het spel van Ajax al weken niet om aan te zien en zorgt Farioli er met zijn roulatiebeleid eigenhandig voor dat de marktwaardes van de ‘kippen met gouden eieren’ kelderen.

Ajax verraste vriend en vijand met de aanstelling van Farioli als nieuwe hoofdtrainer. De Italiaan stond vorig seizoen nog aan het roer bij OGC Nice, waar opviel dat zijn ploeg weinig doelpunten incasseerde, maar zelf ook weinig tot scoren kwam. Bij Ajax stond Farioli voor de uitdaging om de selectie in fysiek goede staat te krijgen en te overtuigen dat zijn werkwijze de juiste is. “De energie die Farioli er vanaf dag één in stopte, sloeg over op de spelersgroep, die wegliep met de coach die zes jaar jonger is (35) dan zijn keeper Remko Pasveer (41). De spelers zijn conditioneel aantoonbaar sterker en ogen veel professioneler dan de afgelopen twee seizoenen”, zo is Verweij in eerste instantie nog lovend over de coach.

Maar gaandeweg de analyse van Verweij over de huidige situatie bij Ajax verandert de toon richting Farioli. “Hoe goed Ajax er cijfermatig ook voor staat: binnen de technische staf zouden alle alarmbellen moeten afgaan, omdat het spel de laatste weken niet om aan te zien is en niets met Ajax-voetbal heeft te maken”, zo klinkt het. Ajax maakte eind oktober en begin november indruk door Feyenoord én PSV in een paar dagen tijd te verslaan en rolde in de Europa League Maccabi Tel Aviv op (5-0). Maar na de meest recente interlandperiode stortte het grotendeels in bij Ajax, met moeizame en een aantal zeer gelukkige overwinningen tot gevolg. Maar ook nederlagen tegen AZ, Real Sociedad én Lazio.

‘Goede spiegel ontbreekt bij Ajax’

Het moeizame spel is reden tot zorg, zo stelt Verweij. “Maar doordat Farioli alleen maar gelijkgestemden om zich heen heeft verzameld, lijkt een goede spiegel te ontbreken”, zo schrijft de clubwatcher. “Het lijkt het resultaat van het eindeloze gegoochel met de basisopstelling, die nog geen twee wedstrijden achter elkaar dezelfde is geweest. Daardoor zijn er binnen het elftal veel te weinig automatismen en loopt Farioli het risico zijn krediet bij de spelers te verspelen. Niemand weet waar hij aan toe is.” Volgens Verweij liepen ‘met name’ Wout Weghorst en Brian Brobbey al ‘meer dan eens met een gezicht als een oorwurm van het veld na (weer) een vroege wissel’.

Verweij stelt dat het beleid van Farioli ook invloed heeft op de transferwaarde die zijn spelers vertegenwoordigen. “Omdat Farioli daarnaast twee kippen met gouden eieren, Jorrel Hato en Brobbey, aan het slachten is, is het raadzaam dat de clubleiding een goed gesprek met de trainer voert. De marktwaardes van Hato en Brobbey zijn in een half jaar onder Farioli gekelderd. In de staf ontbreekt zichtbaar zelfcorrigerend vermogen. Kroes en Beuker moeten dringend adviseren met een vaste(re) formatie te gaan spelen én de Ajax-filosofie te omarmen, want anders is het wachten op ongelukken”, zo waarschuwt Verweij.

Hato de meest waardevolle Ajax-speler

Over de marktwaarde van Hato klinken de laatste tijd overigens verschillende geluiden. CIES Football Observatory deed onlangs in opdracht van Ajax Showtime onderzoek naar de transferwaardes van de huidige selectiespelers van de Amsterdammers. Volgens het onderzoeksinstituut is Hato op dit moment de meest waardevolle speler van Ajax. Hij zou een transferwaarde hebben van 50,3 miljoen euro. Op gepaste afstand van Hato, die na zijn doorbraak als centrale verdediger door Farioli vooral wordt gebruikt als linksback, volgt Brobbey, met een marktwaarde van naar verluidt 39 miljoen euro.

