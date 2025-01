Ajax wil naast Wijndal en Tahirovic nóg twee spelers van de hand doen

en zijn niet de enige spelers die deze maand mogen vertrekken bij Ajax. en staan eveneens op de nominatie om de deuren van de Johan Cruijff ArenA achter zich dicht te trekken. Dat schrijft De Telegraaf maandagmorgen althans. Zowel Van den Boomen als Akpom kwam zondag nog in actie in de oefenwedstrijd tegen VfB Stuttgart, maar technisch directeur Alex Kroes zou beiden dus graag voor een transfersom van de hand willen doen.

Ajax zit in financiële moeilijkheden en kan de inkomsten uit transfers goed gebruiken. De huidige nummer twee van de Eredivisie hoopt om die reden deze maand Wijndal en Tahirovic van de hand te doen. Wijndal kwam in de zomer van 2022 nog voor een bedrag van liefst tien miljoen euro over van AZ, maar heeft de hoge verwachtingen geen moment waar kunnen maken. Hij werd vorig seizoen al verhuurd aan Antwerp FC en onder Francesco Farioli komt hij slechts sporadisch in actie. Tahirovic kwam in de zomer van 2023 voor enkele miljoenen euro’s over van AS Roma. De middenvelder maakte vorig seizoen nog regelmatig zijn opwachting, maar komt er sinds de aanstelling van Farioli niet aan te pas.

Ook Van den Boomen en Akpom mogen vertrekken

Kroes hoopt zowel Wijndal als Tahirovic dus te verkopen. Dat geldt volgens De Telegraaf dus ook voor Van den Boomen en Akpom. Van den Boomen verruilde Toulouse in de zomer van 2023 transfervrij voor Ajax, maar mede door blessureleed kon hij tijdens zijn eerste seizoen niet bepalend zijn. Onder Farioli geldt hij als stand-in voor Jordan Henderson. Akpom was vorig seizoen nog vijftien keer trefzeker voor Ajax. Dit seizoen kwam hij al 27 keer in actie, maar door de aanwezigheid van Brian Brobbey en Wout Weghorst speelt hij vooral op de flanken. Daar ligt zijn kracht niet. Akpom werd in de laatste weken voor de winterstop volop bekritiseerd vanwege zijn spel. Zondag zorgde hij nog wel voor de gelijkmaker tegen VfB Stuttgart.

Als het aan Kroes ligt, dan vertrekken naast Wijndal en Tahirovic dus ook Van den Boomen en (eventueel) Akpom uit Amsterdam. Zo makkelijk zal dat echter niet gaan. “Ajax wil het liefst verkopen. Tot dusver zijn er alleen clubs die willen huren”, zo klinkt het. Om die reden bedenkt Kroes ‘allerlei constructies’, zoals verhuur met een (verplichte) optie tot koop of ‘zelfs een verhuur voor meerdere seizoenen’. Het vertrek van de overbodige spelers moet de komst van Raúl Moro of een andere ‘snelle, diepgaande’ linksbuiten mede mogelijk maken. “Hoewel Kroes benadrukt dat er nauwelijks financiële ruimte is om iets te doen op de transfermarkt, zet de technisch directeur vol in op de komst van Moro van Real Valladolid. De 22-jarige linksbuiten moet worden gehuurd van de hekkensluiter van La Liga met een optie tot koop. Zowel de onderhandelingen met de club als met de speler zelf zijn in volle gang, maar verlopen door de nieuwe Amsterdamse financiële kaders moeizaam”, klinkt het.

LEES OOK: Ajax heeft twee opties om Raúl Moro over te nemen, gelimiteerde transfersom lekt uit

Moro kwam zondagmiddag nog in actie voor Real Valladolid. In de bekerwedstrijd tegen Ourense was er met een doelpunt en assist een belangrijke rol voor hem weggelegd, maar in de tweede helft leek het noodlot toe te slaan. Moro raakte geblesseerd aan een knie en verliet in tranen het veld. De vrees bestond dat hij een zware blessure had opgelopen en een transfer naar Ajax kon vergeten, maar de ernst lijkt mee te vallen.

