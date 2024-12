CIES Football Observatory: slechts één Ajax-speler is meer dan 50 miljoen waard

CIES Football Observatory heeft in opdracht van Ajax Showtime onderzoek gedaan naar de transferwaardes van de huidige selectiespelers van Ajax. Volgens het onderzoeksinstituut is op dit moment de meest waardevolle speler van de Amsterdammers.

CIES Football Observatory is een gerenommeerd onderzoeksinstituut dat gespecialiseerd is in het uitrekenen van transferwaardes. Daarbij kijkt men onder meer naar het potentieel van een speler, maar ook diens status en contractduur.

De selectie van Ajax herbergt volgens CIES Football Observatory één speler die op dit moment meer waard is dan vijftig miljoen euro: Hato. De achttienjarige linkerverdediger, dit seizoen bij Ajax voornamelijk gebruikt als linksback, zou een transferwaarde hebben van 50,3 miljoen euro. Hato ligt nog tot de zomer van 2025 vast bij Ajax.

Op gepaste afstand van Hato volgt Brian Brobbey, met een transferwaarde van naar verluidt 39 miljoen euro. Het contract van Brobbey bij Ajax loopt na dit seizoen nog twee jaar door, tot medio 2027. Welke spelers de top drie bij Ajax completeren, wordt donderdag bekendgemaakt door Ajax Showtime.

Francesco Farioli over positie Jorrel Hato bij Ajax

Ofschoon Hato door door Ajax-trainer Francesco Farioli voornamelijk als linksback wordt gebruikt, is het niet ondenkbaar dat de vijfvoudig Oranje-international binnenkort elders op het veld te zien. Farioli liet vorige week namelijk doorschemeren dat Hato ook een optie is als verdedigende middenvelder.

