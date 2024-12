Farioli ziet nieuwe positie in het verschiet voor 'leeuw van Ajax'

Francesco Farioli geniet enorm van bij Ajax. De jongeling, die veel wordt gebruikt dit seizoen, wordt volgens de trainer alsmaar sterker in de een-tegen-een-duels en groeit uit tot 'een leeuw'.

Farioli verdedigt bij balverlies met vijf man op lijn, waarbij momenteel Jordan Henderson vaak als extra verdediger aansluit. Branco van den Boomen heeft dit ook wel eens gedaan, maar de oefenmeester lijkt meer vertrouwen te hebben in de kwaliteiten van de Engelsman, zo vertelt hij bij Voetbal International. "Hij (Van den Boomen, red.) heeft een andere achtergrond en andere kwaliteiten dan Jordan Henderson. Hij is wel heel intelligent, maar niet supersnel en niet altijd heel comfortabel in de laatste lijn."

De coach verwacht dat Hato mogelijk op termijn op die positie uit zou kunnen komen, dus als verdedigende middenvelder die ook af en toe wat inzakt. Op 11 januari 2023 maakte Hato zijn debuut in Ajax 1, als zestienjarig talent. Nu, bijna twee jaar later, is de centrale verdediger annex linksback niet meer weg te denken uit de hoofdmacht van de Amsterdammers. En hoewel Farioli dit seizoen flink rouleert, belandt Hato niet vaak op de bank: iets wat aangeeft hoe belangrijk de speler is geworden voor Ajax.

De kwaliteiten van de nu nog achttienjarige worden vervolgens door de coach vergeleken met een speler die we nog kennen van zijn tijd bij PSV. "Ik zie hem een beetje als Pablo Rosario vorig jaar bij Nice: een speler die het op heel veel plekken op het veld heel goed kan doen. Jorrel is comfortabel aan de bal, verdedigend sterk en heeft goede fysieke voorwaarden. Sowieso heeft Jorrel grote stappen gezet. Als je hem nu ziet verdedigen in de één-tegen-één, dan zie je echt een leeuw."

