Ajax grijpt mis: ‘Een interessante speler, we hadden hem hier graag gehad’

vertrok afgelopen zomer transfervrij bij Ajax. De negentienjarige aanvallende middenvelder wilde zijn contract niet verlengen en verkaste uiteindelijk naar het Spaanse Girona. Directeur voetbal Marijn Beuker van Ajax benadrukt dat Ajax Misehouy graag had behouden.

Misehouy speelde vorig seizoen dertien wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie namens Jong Ajax en noteerde uitstekende cijfers: zeven doelpunten en drie assists. Hij behoorde drie keer tot de wedstrijdselectie van de hoofdmacht, maar debuteerde uiteindelijk nooit in Ajax 1. “Gabriel was een zeer interessante speler, dus we hadden hem graag bij de club gehad”, zegt Beuker deze week in de Pantelic Podcast.

“Maar niet ten koste van alles”, vervolgt de beleidsbepaler van Ajax. De Telegraaf meldde in april dat Misehouy twee redenen had om zijn contract bij Ajax niet te verlengen: een in zijn ogen te laag salaris en gebrek aan speeltijd. Beuker gaat verder: “Je spreekt met elkaar duidelijk kaders af. Daarbij is er ook ruimte om naar creatieve oplossingen te zoeken, maar op een gegeven kan het zo zijn dat je elkaar niet vindt. Dat gebeurt. En dat zal in de toekomst ook nog wel eens gaan gebeuren.”

Beuker legt uit dat Ajax zijn jonge talenten niet alleen met een fors salaris kan behouden. “Alle jongens waar we nu mee aan de gang gaan, die moet je binden. We willen een goede relatie hebben met de speler en de ouders eromheen”, zegt de directeur voetbalzaken. “Wij hebben een op maat gemaakt plan voor onze spelers. We verzamelen een hoop informatie over een jongen en bekijken welke stappen hij nodig heeft. Je moet ook de ouders en zaakwaarnemer meenemen in die lijn. Hoewel er ook een financiële vergoeding bijzit, moet je spelers hebben die voor het inhoudelijke plan kiezen.”

Misehouy speelde dit seizoen in alle competities negen wedstrijden voor Girona. Daarin wist hij één doelpunt te maken.

