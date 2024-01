'Misehouy wijst naar megasalaris van goede vriend bij Ajax'

Het gesteggel in de contractonderhandelingen tussen en Ajax heeft te maken met geldzaken en met garanties op speeltijd, zo weet Mike Verweij. Deze week werd duidelijk dat Misehouy afstevent op een vertrek bij Ajax: zijn aflopende contract is niet verlengd en hij traint inmiddels niet meer met het eerste elftal.

Door het vermoedelijke vertrek van Misehouy is PSV-talent Isaac Babadi weer serieus in beeld in Amsterdam. “Ajax had op een gegeven moment goede hoop dat Misehouy zou bijtekenen, ondanks belangstelling van Manchester City en Girona. Intern werd toen gezegd bij Ajax dat ze Babadi niet konden halen, want dan zou je meteen de ontwikkeling van Misehouy belemmeren. Eigenlijk was er met potlood een streep door de naam van Babadi gezet, totdat Misehouy zich raar begon te gedragen”, zegt Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf.

“Misehouy eiste niet alleen speelminuten bij Ajax, maar ook in de grote wedstrijden. Hij is nu naar een andere zaakwaarnemer gegaan”, vervolgt de clubwatcher, die te spreken is over de wijze waarop Ajax reageert. “Aan de reactie van Ajax zie je wel dat er eindelijk weer leiding is bij de club. Ze zeggen: jongen, we doen jou een heel goede contractaanbieding voor drie jaar, daar moet je nu over beslissen, we staan niet toe dat je wacht tot mei. Slikken of stikken. En die jongen kiest ervoor om ergens anders te gaan spelen.”

“Fansites schrijven dat hij niet weg wil, maar hij wilde het zo lang mogelijk rekken om alle aanbiedingen naast elkaar te kunnen leggen”, stelt Verweij. “Nu heeft Ajax de deur op slot gedaan. Ajax laat hem niet meer met het eerste meetrainen, klaar. Babadi is dus weer in the picture, maar die vraagt een behoorlijke som tekengeld.”

Ook in de onderhandelingen met Misehouy speelt geld een rol. “Wat Ajax in het verleden ook verkeerd heeft gedaan, is contracten van zeven à acht ton uitdelen aan talenten. Misehouy heeft een goede vriend bij Ajax die zo'n contract heeft ondertekend. Dat doet Ajax nu niet meer. Hij verwacht meer geld en dat gaat Ajax hem niet betalen. Maar Ajax heeft hem een uitstekende aanbieding gedaan, heb ik gehoord.”