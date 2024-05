Buitenlandse clubs en spelers vragen naar Ajax: 'Dat mensen daar nog steeds over praten, zegt wel wat'

Het succeselftal van Ajax in het seizoen 2018/19 blijft een gespreksonderwerp in het buitenland. Dat vertelt in gesprek met het kanaal van zijn oude werkgever. De middenvelder, die een belangrijke rol vervulde in het elftal van toenmalig trainer Erik ten Hag, wordt door anderen vaak genoeg herinnerd aan de prestaties van de Amsterdammers in dat gedenkwaardige seizoen.

Ajax eindigde in het seizoen ervoor op grote afstand van PSV en had dus wat recht te zetten. De ploeg van Ten Hag moest zich eerst via de voorrondes zien te verzekeren van deelname aan het hoofdtoernooi van de Champions League. Met Daley Blind en Dusan Tadic als nieuwe sterren, rekende Ajax achtereenvolgens af met Sturm Graz, Standard Luik en Dynamo Kyiv. De successen in de voorrondes bleken het startsein van een geweldig seizoen. Ajax eindigde in een Champions League-groep met Bayern München, Benfica en AEK Athene op de tweede plaats, rekende in de achtste finales af met Real Madrid en versloeg in de kwartfinales het Juventus van Cristiano Ronaldo.

Ten Hag en zijn manschappen leken zich ten koste van Tottenham Hotspur te plaatsen voor de eindstrijd, maar de return in de Johan Cruijff ArenA duurde net een paar seconden te lang. De zure nasmaak van de pijnlijke uitschakeling in de Champions League werd weggespoeld met de landstitel, waar een paar weken eerder al de KNVB Beker in de wacht was gesleept. “Vijf jaar klinkt wel heel lang, maar voor je gevoel is het ook weer niet zó lang geleden. Maar de tijd tikt ook door”, zo vertelt Van de Beek. “Af en toe zie je nog wat beeldjes voorbijkomen, dan is het altijd leuk om die nog een keer terug te zien. Dat zijn mooie herinneringen. Die pakken ze niet van je af en het blijft altijd mooi om die terug te zien.”

Van de Beek bleef na dat gedenkwaardige seizoen nog één jaar bij Ajax, alvorens de overstap te maken naar Manchester United. Een succesverhaal is dat niet. Van de Beek werd door The Red Devils al verhuurd aan Everton en Eintracht Frankfurt. Hoe moeizaam zijn loopbaan inmiddels ook mag verlopen, overal waar hij komt wordt hij wel even herinnerd aan dat seizoen met Ajax. “Clubs en spelers die er nog weleens naar vragen. Daaraan kun je wel zien dat het een mooie tijd was. Tot de dag van vandaag praten mensen nog steeds over dat elftal. Dat is wel bijzonder en dat besef je dan pas. Op het moment dat je het zelf meemaakt heb je dat niet echt door, dan kom je in een tunnel. Elke keer wedstrijden spelen, dus je hebt geen tijd om erover na te denken. Maar dat mensen daar nog steeds over praten, dat zegt wel wat.”

Maar het haalt ook een ander gevoel naar boven. “Het had nóg mooier kunnen zijn, maar daar gaan we het niet over hebben”, doelt Van de Beek op de uitschakeling in de Champions League. “Uiteindelijk kunnen we trots zijn op wat we toen hebben neergezet. Het was een mooi seizoen.” In de twee daaropvolgende seizoenen lukte het Ajax niet door de groepsfase van de Champions League te komen. In 2021 wél, toen de ploeg onder Ten Hag alle zes groepswedstrijden winnend afsloot. De achtste finales bleken echter meteen het eindstation: Benfica was over twee duels met 3-2 te sterk.

‘It’s hard now but Ajax will always get back on its feet’ ❤️ @Donny_beek6 — AFC Ajax (@AFCAjax) May 16, 2024

