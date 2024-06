Messi neemt besluit over het vervolg van zijn carrière: 'Dat kan ik hier en nu bevestigen'

, inmiddels 36 jaar oud, is nog altijd niet klaar met het voetballen en de voetballerij. De kleine Argentijn ging van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain, maar inmiddels is de aanvaller actief bij het Amerikaanse Inter Miami. Welke club is de volgende? Nou, Messi heeft daar in een interview antwoord op gegeven.

“Ik hou van voetballen”, opent de Argentijn tegenover ESPN. “Ik geniet er zelfs steeds meer van. Omdat ik me bewust ben van het feit dat het allemaal een keer minder gaat worden. Ik doe dit al mijn hele leven. Het is mijn passie. Ik geniet van de trainingen, de wedstrijden. En ergens voel ik ook de angst dat er een keer een einde aan komt”, gaat hij verder.

“Ik ben nog lang niet klaar om te stoppen met voetballen. Ik hou van het spelletje. Maar een transfer komt er niet meer. Inter Miami is mijn laatste club. Dat kan ik hier bevestigen. Ik hou van voetballen, ik geniet van alles veel meer omdat ik me ervan bewust ben dat het elke keer minder wordt”, zo besluit de man die achtmaal de Ballon d’Or in ontvangst mocht nemen.

