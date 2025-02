Arne Slot gaat de mist in bij persconferentie met ‘beschamende blunder’

Liverpool-trainer Arne Slot maakt tijdens een persconferentie een pijnlijke fout. De oefenmeester gaat de mist in bij de vergelijking van met en . Slot vergeet dat Ronaldo, net als Salah, in de Premier League heeft gespeeld.

Tijdens de persconferentie in aanloop naar het Premier League-duel met Newcastle United wordt Slot bevraagd over het niveau van zijn sterspeler Salah. Een journalist vraagt de oud-Feyenoorder of Salah op hetzelfde niveau acteert als Messi en Ronaldo in hun hoogtijdagen. Slot wil geen eenduidig antwoord geven: “Het is zo moeilijk om spelers met elkaar te vergelijken. Het is oneerlijk. Ik denk dat Mo zijn eigen carrière heeft gehad en geweldig is geweest.”

Hierop volgend maakt Slot een pijnlijke fout: “Messi en Ronaldo hebben allebei niet in de Premier League gespeeld. Ik wil ze niet naar beneden halen, want deze twee spelers zijn geweldig. Dat maakt de vergelijking misschien nóg moeilijker.” Slot vergeet dat Ronaldo wel degelijk op het hoogste niveau in Engeland heeft gespeeld. De Portugees speelde maar liefst 236 wedstrijden in de Premier League voor Manchester United en maakte daarin 103 doelpunten. Geen verwaarloosbare cijfers in deze vergelijking.

Slot wordt niet in de rede gevallen en gaat verder: “Dus, Mo heeft geweldige seizoenen gehad, hier bij Liverpool. We hopen dat hij deze vorm kan voortzetten voor een langere periode. Maar daarvoor moet hij eerst zijn contract verlengen. En jullie (journalisten, red.) vragen me daar niet meer om, dus dat is positief.”

Viaplay zet een fragment van de persconferentie op X en plaatst: “Ehhh, Arne? Wát zeg je hier nou precies?” Ook in Engeland is de vergissing van Slot niet onopgemerkt gebleven. The Sun noemt het een ‘beschamende blunder’ dat Slot het verleden van Ronaldo bij Manchester United vergeet.

