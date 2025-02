Arne Slot wijst Ballon d'Or-kandidaat aan: 'Zelfs op Instagram zie ik hem hard werken'

Arne Slot gaat dinsdag uitgebreid in op de vraag of aanspraak kan maken op de Ballon d'Or. De trainer van Liverpool vindt het terecht dat zijn Egyptische sterspeler wordt genoemd, maar stelt ook dat het winnen van een hoofdprijs zijn kansen zeker goed zou doen.

Op Salah staat dit seizoen vrijwel geen maat. De 32-jarige buitenspeler was in 38 officiële wedstrijden voor Liverpool al goed voor 30 doelpunten en leverde ook nog eens 21 assists. Daarmee heeft Salah een groot aandeel in de successen in eigen land én in Europa. Liverpool gaat op dit moment ruim aan kop in de Premier League, staat in maart in de finale van de Carabao Cup tegen Newcastle United en eindigde bovenaan in de competitiefase van de Champions League. In de achtste finales van het miljardenbal wacht een dubbele confrontatie met Paris Saint-Germain.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat Salah veelvuldig wordt genoemd als opvolger van de Spanjaard Rodri (Manchester City) als winnaar van de Ballon d'Or. "Het is goed dat hij genoemd wordt, dat betekent dat hij het goed doet en wij ook", zegt Slot. "Maar om dat zo te houden moet hij hetzelfde blijven doen als hij de afgelopen zeven of acht maanden gedaan heeft. En ik denk dat, over het algemeen, de winnaar van de Ballon d'Or ook een prijs moet winnen, dus dat is een grote uitdaging voor hem en voor ons. Waar ik heel blij mee ben is dat hij die uitdaging aangaat, niet alleen door te scoren en assists te geven, maar hij helpt het team ook door mee te verdedigen. Wat hij tegen Manchester City (0-2, red.) deed, vooral in de tweede helft, was buitengewoon."

"Het gaat er niet alleen om hoeveel prijzen je wint. Maar ik denk dat alle vorige winnaars, dat weet ik niet honderd procent zeker, in ieder geval kampioen zijn geworden of de Champions League hebben gewonnen", vervolgt Slot. De Nederlander roemt de werklust van Salah: "Ik zie een top professional, niet alleen wat jullie allemaal kunnen zien op het veld. Hij komt 's ochtends vroeg binnen en werkt keihard aan zijn lichaam. En ik zie soms op Instagram dat hij zelfs thuis aan zichzelf werkt. Als ik zie hoeveel hij erin steekt en dan thuis ook nog wat extra's doet, dan heeft hij denk ik de balans gevonden hoe hij het beste uit zichzelf kan halen."

