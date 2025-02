Jamie Carragher maakt Nederlander enorm compliment: 'Hij heeft Liverpool getransformeerd'

Jamie Carragher ziet als de belangrijkste reden dat Liverpool de afgelopen jaren zo succesvol is geweest. Niet , niet trainers Jürgen Klopp en Arne Slot, maar de Nederlandse aanvoerder heeft de club 'getransformeerd', zo zegt Liverpool-icoon Carragher bij Sky Sports.

Liverpool maakte Van Dijk in de winterstop van het seizoen 2017/18 de op dat moment duurste verdediger ter wereld, toen The Reds maar liefst 85 miljoen euro overmaakten aan Southampton om de verdediger in te lijven. Sindsdien speelde de inmiddels 33-jarige Van Dijk ruim 300 wedstrijden voor de club, waarmee hij in 2019 de Champions League won en een jaar later beslag legde op de landstitel, de eerste voor Liverpool in dertig jaar tijd.

Volg hier LIVE de wedstrijd tussen Manchester City en Liverpool

Artikel gaat verder onder video

"Voordat hij kwam, toen ik nog speelde, kon Liverpool misschien elke vijf jaar een keer meedoen om de titel", zegt Carragher. "Maar sinds de komst van Van Dijk heeft Liverpool maar één jaar niet meegestreden om de landstitel. En dat was het jaar met het Wereldkampioenschap in het midden (2022/23, red.), toen heeft hij volgens mij meer gespeeld dan elke andere speler in Europa. Toen was hij niet helemaal zichzelf", aldus de oud-veredediger.

LEES OOK: Slot gebruikt Feyenoord als inspiratie in titelstrijd

"Er zijn meer geweldige spelers te noemen", zegt Carragher, die doelman Alisson Becker en Salah als voorbeelden aangrijpt. "Maar Van Dijk heeft Liverpool het meest getransformeerd." Van Dijk beschikt, net als ploeggenoten Trent Alexander-Arnold en Salah, over een contract dat aan het einde van het seizoen afloopt. Carragher zegt: "De komende weken en maanden laait de discussie over de contracten weer op, maar wat mij betreft is Van Dijk degene die Liverpool volgend seizoen meer dan wie dan ook nodig heeft."

"He needs to be at Liverpool next season, more than anybody" @carra23 says Virgil van Dijk has "transformed" the club 👏 pic.twitter.com/7JL1a5ZbLr — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 23, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Arne Slot stuurt scout naar Ajax, interesse Arsenal koelt af

Scouts van Chelsea en Liverpool waren vorige week donderdag aanwezig bij de wedstrijd tussen Ajax en Galatasaray.