Messi junior laat klasse zien met elf (!) doelpunten in een wedstrijd

De oudste zoon van , Thiago, lijkt in ieder geval de doelgerichtheid van zijn vader te hebben overgenomen. In een recente wedstrijd van Inter Miami Onder 13 nam het talent elf van de twaalf doelpunten van zijn team voor zijn rekening.

Voor Thiago Messi zal het niet eenvoudig zijn om in de voetsporen van zijn vader te treden. De kleine Argentijn wist in 2022 met zijn land beslag te leggen op het WK in Qatar, terwijl hij ook achtmaal de Ballon d’Or in ontvangst nemen. Waar hij bijna zijn hele carrière bij FC Barcelona speelde, kwam Messi na twee seizoenen Paris Saint-Germain in de zomer van 2023 bij Inter Miami in de Verenigde Staten terecht.

In Florida speelde Messi tot dusver 39 duels, waarin hij 34 doelpunten maakte en achttien assists leverde. De wereldster is echter niet de enige Messi die actief is bij Inter Miami. De twaalfjarige Thiago, de oudste zoon van Messi, speelt namelijk in de jeugdopleiding van de Amerikaanse club. Daar komt hij uit voor het Onder 13-elftal.

Of Thiago het niveau van zijn vader ooit zal aantikken, valt nog te bezien. Wel is duidelijk dat het met zijn doelpuntenproductie de goede kant op gaat. Inter Miami Onder 13 wist de wedstrijd in de MLS Cup tegen Atlanta United Onder 13 namelijk met liefst 0-12 te winnen, waarbij Thiago elf treffers voor zijn rekening nam. Sowieso is het talent de laatste tijd op dreef. In de laatste vijf duels wist hij namelijk 24 keer te scoren, terwijl hij ook twaalf assists leverde.

U-13 Inter Miami CF destroyed Atlanta United U-13 team in the MLS Cup 🏆



Thiago Messi alone scored 11 in that game 😳🔥 pic.twitter.com/SuThGjxLfd — Messi FC World (@MessiFCWorld) February 6, 2025 Thiago Messi is following his dad's footsteps 😳❤️



5 Games

24 Goals

12 Assists pic.twitter.com/eCUt50bwTt — Fabrizio (@BlackFabrizioo) February 5, 2025

