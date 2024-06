‘Mikautadze kent nieuwe club en speelt volgend jaar in de Champions League’

vervolgt zijn carrière bij AS Monaco, zo bevestigt L’Équipe. De Georgiër maakte vorig jaar de overstap van FC Metz naar Ajax, maar kwam in Amsterdam niet uit de verf. De aanvaller keerde in januari op huurbasis terug bij zijn oude club. Die lichtte de koopoptie in de huurdeal, maar door de degradatie naar Ligue 2 heeft de club besloten hem direct door te verkopen.

Maandagavond bevestigde Mikautadze al dat hij ook na de zomer zijn wedstrijden in de Franse competitie zal spelen. In de zomer van 2023 vertrok hij voor een bedrag van zestien miljoen euro van Metz naar Ajax, dat hem begin 2024 weer bij zijn oude club stalde. Die neemt hem nu weer over voor een bedrag van dertien miljoen euro. Door de degradatie van Metz wordt hij direct weer verkocht, waardoor hij volgens de krant volgend seizoen in Monaco speelt.

De krant schrijft dat Mikautadze graag voor het EK in Duitsland een beslissing over zijn toekomst genomen wilde hebben. RC Lens, Stade Rennes en Olympique Lyon hebben allemaal contact met de spits gehad, maar uiteindelijk heeft hij gekozen voor een overstap naar het prinsendom. De Georgiër en AS Monaco zouden al tot een mondeling akkoord zijn gekomen.

Uiteindelijk hebben zijn ervaringen bij Ajax de doorslag gegeven om in Frankrijk te blijven. “Ik kende niemand, ik sprak de taal niet: de omstandigheden waren niet goed voor mij om te slagen”, zei Mikautadze in april tegen de krant. De entourage van de aanvaller denkt dat hij bij Monaco wel uit de verf zal komen: “Met Monaco zijn alle vakjes aangevinkt.” Met de nummer twee van Frankrijk, die een bedrag van zo’n twintig miljoen euro betaalt aan Metz, zal Mikautadze komend seizoen in de Champions League te bewonderen zijn.

