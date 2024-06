Ajax-flop Mikautadze komt na oefenduel Georgië met meer duidelijkheid over zijn toekomst

is ook na de zomer actief in Frankrijk. Dat heeft de voormalig aanvaller van Ajax na afloop van het oefenduel tussen Montenegro en Georgië bevestigd. Ajax betaalde vorig jaar zestien miljoen euro voor de komst van Mikautadze, maar na een dramatisch half jaar keerde hij op huurbasis terug naar FC Metz dat de koopoptie heeft gelicht. FC Metz degradeerde echter naar de Ligue 2, waardoor de kans groot is dat Mikautadze opnieuw een transfer gaat maken.

De aanvaller had in het seizoen 2022/23 een groot aandeel in de promotie van FC Metz naar het hoogste niveau van Frankrijk. De prestaties van Mikautadze bleven niet onopgemerkt. Ajax telde liefst zestien miljoen euro neer voor zijn komst. Maar het huwelijk tussen Ajax en Mikautadze werd een enorme teleurstelling. De aanvaller slaagde er onder Maurice Steijn niet in een basisplaats te veroveren en ook na het vertrek van de Hagenaar en de aanstelling van John van ’t Schip bleef hij uit beeld.

Mikautadze keerde een paar maanden na zijn transfer naar Ajax alweer terug bij FC Metz, waar hij in de tweede helft van het voorbije seizoen een sterke indruk maakte. Hij scoorde dertien keer en speelde zich daarmee in de kijker van naar verluidt onder meer AS Monaco, dat hem zou willen overnemen van FC Metz. Doordat FC Metz via de nacompetitie alsnog degradeerde naar de Ligue 2, is de kans groot dat Mikautadze opnieuw van club gaat wisselen. De Telegraaf meldde eind vorige maand nog dat FC Metz de koopoptie in de overeenkomst met Ajax heeft gelicht. De Amsterdammers ontvangen naar verluidt dertien miljoen euro, een paar miljoen minder dan het bedrag dat het vorige zomer zelf nog betaalde.

“Ja, dat bevestig ik. Ik blijf in Frankrijk, maar ik weet de club nog niet. Het zal snel duidelijk worden”, wordt Mikautadze geciteerd door het Georgische medium Geo Team. Georgië boekte zondagavond nog een 1-3 oefenzege op Montenegro. Mikautadze nam de 0-2 voor zijn rekening. Georgië bereidt zich momenteel voor op het Europees Kampioenschap in Duitsland. Mikautadze en zijn landgenoten nemen het in de groepsfase op tegen Portugal, Turkije en Tsjechië.

