‘Strijd om Mikautadze losgebarsten: Franse Champions League-deelnemer zet eerste stappen’

AS Monaco heeft volgens Foot Mercato de eerste stappen gezet om aanvaller over te nemen van Ajax. De Georgisch international heeft bij Ajax nog een contract tot medio 2028, waardoor de Amsterdammers inzetten op een bedrag tussen de vijftien en twintig miljoen euro.

Ajax nam Mikautadze afgelopen zomer voor een bedrag van zestien miljoen euro over van FC Metz, maar wist in Amsterdam geen potten te breken. De aanvaller kwam voor de winterstop tot negen wedstrijden voor Ajax, waarin hij geen doelpunt of assist wist te produceren. In de winterse transferperiode besloot de club hem te verhuren aan zijn oude club FC Metz.

Deze overstap heeft de spits bepaald geen windeieren gelegd. Mikautadze was in twintig wedstrijden in de Ligue 1 goed voor dertien doelpunten en vier assists. Met deze uitstekende prestaties heeft de spits de interesse van AS Monaco gewekt en Mikautadze zelf zou wel openstaan voor een transfer.

De concurrentie is echter moordend, zo zouden Stade Rennes, Atlético Madrid en enkele Engelse clubs ook oren hebben naar de opgeleefde spits. Daarnaast kan FC Metz ook nog een rol gaan spelen in dit verhaal, de club heeft namelijk een optie tot koop van naar verluidt tussen de tien en vijftien miljoen euro. Het is echter nog maar de vraag of de club die optie kan lichten.