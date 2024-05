Keiharde dreun voor KV Oostende: geen 'mirakeloplossing', faillissement aanstaande

Het Belgische profvoetbal moet afscheid gaan nemen van KV Oostende. De tweedeklasser bracht woensdag al het nieuws naar buiten dat het aan de rand van de afgrond staat en een wonder nodig had om deze vrijdag groen licht te krijgen van de licentiecommissie, maar zover zal het niet komen. KV Oostende meldt donderdag dat er ‘geen mirakeloplossing meer uit de bus is gekomen om een overname te verwezenlijken’. Dit betekent dat de club geen volwaardig licentiedossier kan indienen en faillissement aanstaande is.

KV Oostende, dat vorig jaar degradeerde uit de Pro League en dit seizoen op de dertiende plaats eindigde in de Challenger Pro League, was de afgelopen periode met Apex Capital Global in gesprek over een overname van de club. Die had voor deze vrijdag afgerond moeten worden, omdat KV Oostende zich dan bij het Belgisch Centrum voor Arbitrage in de Sportsector had moeten melden met een volwaardig licentiedossier. De club meldde woensdag echter dat een overname door Apex Capital Global van de baan was en ‘er dus geen mogelijkheid is om de licentie te behalen’. KV Oostende had een wonder nodig om alsnog uitzicht te houden op een langer verblijf in het profvoetbal, maar een ‘mirakeloplossing’ is de afgelopen 24 uur uitgebleven.

Dit betekent dat de tweedeklasser vrijdag geen volwaardig licentiedossier kan indienen bij het C-Sar. “Zonder licentie zakken we naar de tweede Amateurklasse maar daar kunnen wij de grote schuldenlast niet aflossen. In mijn hoedanigheid als tijdelijk bewindvoerder zal ik dus niet anders kunnen dan op 3 juni het faillissement van KV Oostende aanvragen”, zo vertelt Werner Van Oosterwyck op de clubsite. “Ik besef dat dit een zware klap is voor een hele community: fans, (jeugd-)spelers, trainers, sponsors, medewerkers, vrijwilligers… Ik denk zeker ook aan het fantastische team werknemers dat het afgelopen seizoen in moeilijke omstandigheden de club draaiende heeft gehouden en nu hun werk kwijtspeelt. Dit is een zwarte dag in mijn carrière als bewindsvoerder. Ik hoop op zijn minst dat KVO op één of andere manier een doorstart kan nemen.”

Van Oosterwyck vertelde woensdag al dat er kan worden bekeken of KV Oostende eventueel een doorstart kan maken op een lager niveau. “Er zijn in het verleden profclubs die vanonder weer naar boven zijn geklommen. Die juridische opties moeten dan worden bekeken. Alleen al voor de jeugdwerking moet er een oplossing komen. De hele community rond KVO mag niet verloren gaan. Op vier maanden tijd voelde ik me hier volledig thuis en ik vind het verschrikkelijk om iedereen te moeten ontgoochelen. Dit is een mokerslag voor ons allen.”