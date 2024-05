Opmerkelijke beelden: NAC-aanvoerder sprint weg tijdens interview en moet ingrijpen

Er heeft zich na afloop van de ontmoeting tussen TOP Oss en NAC Breda in de laatste speelronde van de Keuken Kampioen Divisie een incident voorgedaan waarbij John Karelse betrokken bij zou zijn geweest. Volgens Joost Blaauwhof van Voetbal International heeft de teammanager van NAC Breda ‘als een dolle’ een journalist ‘aangevlogen’ en twee andere verslaggevers ‘bedreigd’. Op beelden is te zien dat NAC-aanvoerder Cuco Martina tijdens een interview wegsprint om Karelse ‘in bedwang te houden’.

Wat zich precies heeft voorgedaan na het laatste fluitsignaal in Oss is onduidelijk, maar volgens Blaauwhof kan dit incident zomaar het einde van Karelse bij NAC betekenen. “Incident in mixed-zone lijkt einde van John Karelse bij NAC. Teammanager vliegt als een dolle onschuldige collega-medewerker aan en bedreigt twee journalisten. Aanvoerder Cuco Martina sprint uit ESPN-interview om clubicoon te ketenen. Gevolgen worden morgen duidelijk”, deelde Blaauwhof vrijdagavond op X.

De beelden van het interview van Martina met ESPN zijn eveneens gedeeld op het social mediaplatform. Te zien is dat de aanvoerder van NAC Breda op een gegeven moment wordt afgeleid door een gebeurtenis verderop in de mixed-zone. Martina schreeuwt een paar keer ‘John’. “Er gaat even wat fout en de aanvoerder, zoals dat hoort, meldt zich bij de spelersgroep en bij zijn elftalbegeleider John Karelse”, zo duidt de verslaggever van ESPN. Volgens Blaauwhof wil NAC Breda zaterdag ‘alles op een rij’ zetten en zal de club ook meteen een oordeel vellen over het incident. De verslaggever van Voetbal International acht dat de situatie ‘onhoudbaar’ lijkt.

Nacompetitie

NAC heeft een teleurstellend seizoen achter de rug. De ploeg uit Noord-Brabant heeft zich weliswaar verzekerd van een plek in de play-offs voor promotie naar de Eredivisie, maar van harte ging dat niet. NAC is als achtste geëindigd in de Keuken Kampioen Divisie en tankte in de laatste weken weinig zelfvertrouwen voor de extra duels om een startbewijs voor de Eredivisie. De formatie uit Breda boekte op 15 maart nog een 1-0 overwinning op VVV-Venlo en speelde op 7 april knap gelijk tegen FC Groningen, maar na de zege op VVV wist het alleen op 28 april nog te winnen van Jong PSV. NAC verloor op 12 april nog met pijnlijke cijfers van FC Dordrecht (1-4) en kwam vrijdagavond op bezoek bij laagvlieger TOP Oss niet verder dan een 1-1 gelijkspel.

Het punt in Oss bleek voor NAC wel voldoende om een ticket voor de nacompetitie te bemachtigen. In de eerste ronde wacht echter het loodzware tweeluik met Roda JC. De ploeg uit Kerkrade had zich vrijdagavond bij een punt tegen FC Groningen verzekerd van directe promotie naar de Eredivisie, maar ging met 2-0 onderuit. In de reguliere competitie won Roda JC op 23 maart nog met 3-1 van NAC.

