Spaan oppert verrassende Ajax-trainer: 'Dit citaat schreeuwt Ajax'

Henk Spaan oppert een verrassende naam als mogelijke nieuwe trainer van Ajax: Kieran McKenna. De 37-jarige trainer maakt grote indruk in het Engelse Championship, waarin hij met Ipswich Town (waarmee hij afgelopen zomer vanuit de League One promoveerde naar het tweede niveau) verrassend aan kop gaat en daardoor nog altijd volop in de race is voor een lucratieve promotie naar de Premier League.

Met nog zeven wedstrijden te spelen staat Ipswich met 84 punten uit 39 wedstrijden bovenaan in het Championship. De verschillen zijn echter klein: Premier League-degradant Leeds United heeft uit evenzoveel duels een punt minder, terwijl Leicester City met een wedstrijd minder gespeeld 82 punten heeft en virtueel de koppositie dus nog in handen heeft. Aan het eind van de rit promoveren de nummers een en twee van de competitie rechtstreeks naar het hoogste niveau en spelen de nummers drie tot en met zes de play-offs om promotie af te dwingen.

Artikel gaat verder onder video

Spaan werd enthousiast na het lezen van een artikel van The Athletic over de prestaties van McKenna in Ipswich. "Hij is een uitstekende opleider die Ipswich al een veel hogere collectieve transferwaarde heeft bezorgd dan verwacht", schrijft de journalist in zijn rubriek Spaan geeft punten in Het Parool. "Hij speelt aanvallend voetbal en bekommert zich niet meteen om tegendoelpunten. Dit seizoen won hij twee keer met 4-3. Dit citaat schreeuwt Ajax: ‘Weinig elftallen bezorgen de bal zo snel van de keeper naar de voorhoede, terwijl de tegenstander op schaduwen jaagt.’", vervolgt Spaan.

De werkwijze van McKenna zou uitstekend passen in Amsterdam, betoogt de journalist verderop: "Doordeweeks wordt er veel aan videoanalyse gedaan en McKenna is gespitst op individuele vooruitgang van de spelers. Hij speelt met vleugels en een nummer tien." Het leidde ertoe dat het bescheiden Ipswich Town, dat in 2002 voor het laatst actief was op het hoogste niveau in Engeland, uitstekende statistieken kan overleggen: " In een klassement van het gemiddeld aantal gewonnen punten per wedstrijd in Championship en Premier League staat hij derde achter Pep Guardiola en Mikel Arteta, maar voor Jürgen Klopp, Unai Emery en Erik ten Hag", schrijft Spaan.

