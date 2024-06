Justin Kluivert brengt prachtig nieuws: Gravenberch, Schöne en Van de Beek reageren

Na een uitstekend eerste seizoen bij Bournemouth heeft nog meer reden tot juichen. De voormalig voetballer van onder meer Ajax, AS Roma en Valencia heeft zondag via zijn persoonlijke Instagram bekend gemaakt dat hij binnenkort in het huwelijksbootje stapt. Dit prachtige nieuws leidt tot veel reacties van collega-voetballers, waaronder voormalig Ajax-spelers Ryan Gravenberch, Lasse Schöne en Donny van de Beek.

De loopbaan van Kluivert begon stormachtig. Hij brak in het seizoen 2016/17 door in de hoofdmacht van Ajax en veroverde in het daaropvolgende seizoen een basisplaats. De Amsterdammers hoopten de talentvolle aanvaller binnenboord te kunnen houden, maar hij stapte in de zomer van 2018 over naar AS Roma. Het huwelijk tussen AS Roma en Kluivert werd echter geen succes. De Italianen verhuurden de aanvaller aan RB Leipzig, OGC Nice en Valencia, maar ook daar wist hij geen overtuigende indruk achter te laten. Kluivert trok de deur van het Stadio Olimpico afgelopen zomer definitief achter zich dicht en verhuisde naar Engeland, waar hij speelt voor Bournemouth.

Artikel gaat verder onder video

Kluivert kwam tijdens zijn eerste seizoen in Engeland tot 36 wedstrijden, goed voor negen doelpunten en twee assists. Prima statistieken voor een eerste jaar in een nieuw land én een nieuwe competitie. Een uitnodiging voor het Nederlands elftal bleef weliswaar uit, maar Kluivert heeft deze zomer desondanks wat te vieren. De tweevoudig Oranje-international is tijdens zijn vakantie op de Malediven op zijn knieën gegaan en stapt binnenkort in het huwelijksbootje. “Mrs. Kluivert to be”, schrijft Kluivert met een ringetje en een hartje. Het bericht is opgepikt door De Telegraaf, die de caption van Kluivert een ‘tikkeltje ironisch’ noemt. “Want toen hij zijn relatie in 2022 ‘Instagram official’ maakte met zijn vriendin, bleef het lange tijd een mysterie hoe de brunette heet”, zo klinkt het.

Goals and Glamour wist het ‘mysterie’ rond de vriendin van Kluivert echter te ontrafelen. “Enkele jaren was het rustig rondom Kluivert als het gaat om zijn liefdesleven. Maar inmiddels is de aanvaller weer helemaal hoteldebotel. Op zijn Instagram-account zijn meerdere foto’s van Justin en zijn nieuwe vriendin te zien. Maar een naam noemt hij niet. Zo zijn er diverse Nederlandse media die zich afvragen hoe zijn nieuwe vlam heet. Wij zochten het uit en het blijkt om Shanna te gaan”, zo klinkt het. Volgens Goals and Glamour heeft Shanna in het verleden ook een relatie gehad met Memphis Depay, “al was dat niet van al te lange duur”.

