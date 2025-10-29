Kluivert flink in de problemen: Nederlander is rijbewijs kwijt

mag voorlopig geen auto meer besturen, zo melden onder meer The Sun en Metro. De Nederlandse aanvaller van Bournemouth heeft zijn rijbewijs moeten inleveren na meerdere snelheidsovertredingen.

Voor de tweede keer in drie maanden heeft Kluivert zich schuldig gemaakt aan te hard rijden. Op 13 januari reed de 26-jarige aanvaller 114 km/u op een weg waar slechts 64 km/u was toegestaan. Volgens Kluivert kwam dat doordat zijn hoogzwangere vrouw hem in paniek opbelde terwijl hij bij de kapper zat. Deze overtreding beging hij met zijn Audi.

Ook op 10 april reed Kluivert te hard, ditmaal met zijn Bentley. In een zone met een limiet van 48 km/u haalde hij een snelheid van 63 km/u, in de stad Dorset.

Vóór deze overtredingen had Kluivert al negen strafpunten op zijn Europese rijbewijs staan. Zijn advocaat vertelde de rechtbank in Weymouth dat Kluivert het rijverbod accepteerde en geen beroep kon doen op financiële moeilijkheden, omdat zijn inkomen 'enorm hoog' is.

Kluivert mag naar verluidt zes maanden geen auto besturen en moet een boete van circa €1.550 en ongeveer €920 aan gerechtskosten betalen.