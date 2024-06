Niet fitte EK-ganger geeft Ten Hag de schuld van zijn blessure

Volgens zijn er meerdere fouten gemaakt rondom zijn blessure. De linksback van Manchester United, die opgenomen is in de EK-selectie van Engeland, wijst hierbij onder meer naar trainer Erik ten Hag, al zijn er meerdere mensen verantwoordelijk.

Shaw speelde dit seizoen slechts twaalf wedstrijden voor Manchester United en heeft meermaals te kampen gehad met blessures. De linksback is nog altijd niet fit en het is nog maar de vraag of hij het openingsduel van Engeland op het EK tegen Servië haalt. Shaw speelde in februari voor het laatst een wedstrijd en vertelt tijdens een persmoment dat zijn blessure niet zo ernstig had hoeven zijn. “In de wedstrijd tegen Aston Villa voelde ik iets en werd ik halverwege naar de kant gehaald.”

Shaw verscheen tegen Luton Town ‘gewoon’ weer aan de aftrap, terwijl dat niet verstandig was. De 31-voudig Engels international wijst hierbij onder meer naar Ten Hag. “Als de manager mij vraagt om te spelen, zal ik nooit 'nee' zeggen. Maar ik had daar niet moeten spelen”, aldus Shaw, die nog meer schuldigen aanwijst. “Dat is ook deels mijn schuld en deels die van de medische staf. Ik denk dat iedereen dat wel zal toegeven. Ik had de hele week niet getraind, alleen de dag voor de wedstrijd.”

