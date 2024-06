Nederland - IJsland op tv: hoe laat en op welke zender is de uitzwaaiwedstrijd te zien?

De ontmoeting met IJsland geldt voor het Nederlands elftal als de laatste test in de aanloop naar het Europees Kampioenschap in Duitsland. De formatie van bondscoach Ronald Koeman hoopt de 4-0 overwinning op Canada een passend vervolg te geven en zodoende méér vertrouwen te tanken richting de eindronde. Hoe laat en op welke zender is de uitzwaaiwedstrijd van Oranje in De Kuip te zien?

Nederland - IJsland op tv

De ontmoeting tussen het Nederlands elftal en IJsland begint maandagavond om 20.45 uur. De voorbeschouwing op het duel in Rotterdam begint al om 20.00 uur en is te zien op NPO3. De ontwikkelingen in De Kuip zijn vanaf 20.33 uur te volgen op NPO1, daar wordt dus ook de wedstrijd uitgezonden.

Wie gaan er spelen?

Ronald Koeman zorgde vorige week voor de nodige verrassingen met zijn opstelling voor de oefeninterland tegen Canada. Dat Bart Verbruggen onder de lat zou staan was al duidelijk, maar de bondscoach hield onder meer Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Nathan Aké, Joey Veerman, Xavi Simons en Cody Gakpo op de bank. De verwachting is dat zij tegen IJsland allemaal gaan spelen. Sterker nog: van de basiself tegen Canada verschijnen naar verluidt alleen Verbruggen en Memphis Depay maandagavond aan de aftrap.

Vermoedelijke opstelling Oranje: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Veerman, Reijnders, Koopmeiners; Simons, Memphis, Gakpo.

Doet IJsland mee aan het EK?

Nee, IJsland heeft zich niet gekwalificeerd voor het EK in Duitsland. De IJslanders eindigden in een groep met Portugal, Slowakije, Luxemburg, Bosnië en Herzegovina en Liechtenstein op de vierde plaats en kregen via de play-offs alsnog een kans om kwalificatie af te dwingen, maar gingen na een overwinning op Israël kopje onder tegen Oekraïne. Ze maakten vorige week wel indruk door Engeland op Wembley met 0-1 te verslaan. Jón Dagur Thorsteinsson maakte de enige treffer. Ajax-middenvelder Kristian Hlynsson bleef op de bank.

