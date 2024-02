Manchester City door in de FA Cup: magistrale De Bruyne en Haaland slopen Luton Town

Manchester City heeft zich dinsdagavond na een krankzinnige wedstrijd ten koste van Luton Town geplaatst voor de volgende ronde van de FA Cup. Het elftal van trainer Josep Guardiola had dankzij een hattrick van en drie assists van Kevin de Bruyne binnen veertig minuten een 0-3 voorsprong te pakken. Het liet Luton Town weliswaar terugkomen tot 1-3 en 2-3, maar dankzij nóg eens twee treffers van Haaland en Mateo Kovavic won het uiteindelijk met 2-6.

De Bruyne had in het afgelopen seizoen een enorm aandeel in het succes van Manchester City, dat naast de landstitel en de FA Cup óók de Champions League won. Helaas voor de Belgische middenvelder moest hij zich in de finale tegen Internazionale (1-0) al voortijdig laten vervangen. De Bruyne worstelde ook in de eerste helft van dit seizoen met zijn fitheid. Een hamstringblessure - die hij opliep in de eerste competitiewedstrijd tegen Burnley - zou hem ruim vier maanden aan de kant houden.

De Bruyne maakte begin dit jaar zijn rentree binnen de lijnen en sindsdien is hij ouderwets belangrijk voor Manchester City. De teller stond tot dinsdagavond op twee doelpunten en acht assists in elf wedstrijden. Daar komen in elk geval drie assists bij. De Bruyne stelde in de eerste helft van het bekerduel met Luton Town Haaland driemaal in staat om te scoren. Haaland stond dit seizoen eveneens lang aan de kant met een blessure, maar wist de afgelopen weken alweer een aantal keer het net te vinden. Na zijn dubbelslag tegen Everton en zijn treffer tegen Brentford is het dinsdagavond (vooralsnog) drie keer raak.

Voor Luton Town dreigde daardoor een zeer pijnlijke avond, maar een geweldige knal van Clark zorgde ervoor dat de thuisploeg met toch nog een beetje een hoopvol gevoel de kleedkamer opzocht. Dat bleek terecht, want de tweede helft was nog geen minuut oud of Clark maakte zijn tweede van de avond én de aansluitingstreffer. Luton Town mocht dromen van een bizarre comeback, maar die droom spatte binnen een paar minuten uiteen. Haaland maakte met zijn vierde van de avond - opnieuw op aangeven van De Bruyne - een einde aan de goede intenties van de thuisploeg. De Noor zou ook nog zijn vijfde maken, waarna Kovavic de eindstand op 2-6 bepaalde.