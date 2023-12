Guardiola stelt geduld van De Bruyne op de proef tijdens probleemloze middag

Manchester City heeft zaterdagmiddag geen fout gemaakt in de Engelse titelrace. De regerend landskampioen won op eigen veld eenvoudig van hekkensluiter Sheffield United: 2-0. Nathan Aké speelde de gehele wedstrijd namens City, dat de derde plaats in de Premier League voorlopig op doelsaldo heeft overgenomen van Arsenal. De achterstand op koploper Liverpool bedraagt na negentien competitiewedstrijd twee punten.

City had werkelijk niets te duchten van de bezoekers uit Sheffield, waar Gustavo Hamer ontbrak vanwege een schorsing. Het elftal van trainer Pep Guardiola was vanaf het eerste fluitsignaal dominant aan de bal en had slechts veertien minuten nodig om de score te openen. Rodri zette goed door vanuit de as van het veld en scoorde vervolgens met een laag schot: 1-0.

Een kwartier na rust volgde de beslissing in de wedstrijd. Invaller Oscar Bobb had een fraaie steekpass in huis op Phil Foden, waarna een lage voorzet bij de tweede paal volgde. Julián Álvarez kon daar vervolgens eenvoudig scoren.

Kevin De Bruyne begon meteen na de 2-0 onder luid applaus van het Etihad Stadium aan de warming-up. De middenvelder maakte na een afwezigheid van bijna vijf maanden zijn rentree in de wedstrijdselectie van City. Guardiola nam echter geen risico met De Bruyne en liet zijn sterspeler uiteindelijk niet invallen.