Ronald de Boer ziet 'type-De Bruyne' bij Ajax: 'Heeft in potentie alles'

Ronald de Boer is bijzonder te spreken over , die dit seizoen zijn grote doorbraak beleeft in het shirt van Ajax. De jonge IJslander kan volgens De Boer de vergelijking met doorstaan, en heeft in potentie zelfs dezelfde kwaliteiten als niemand minder dan Kevin de Bruyne.

De Boer treedt bij Ziggo Sport op als analist bij het EK-kwalificatieduel tussen Portugal en IJsland, waarin Hlynsson zondagavond op de bank begint. Uit hun gezamenlijke tijd in de Ajax-jeugd kent De Boer de 19-jarige middenvelder nog, hij geeft dan ook hoog op van zijn kwaliteiten. "Hij is een soort Eriksen, maar ik vind hem ook een type-Kevin de Bruyne." Uiteraard heeft Hlynsson nog een lange weg te gaan voordat hij zich met dergelijke spelers mag meten: "Ik zeg niet dat hij dat niveau haalt, maar hij is wel hetzelfde type", aldus De Boer.

De oud-middenvelder, die tevens in de voorhoede uit de voeten kon, somt op waarom de vergelijking tussen Hlynsson en de Belg van Manchester City in zijn ogen standhoudt: "Dat loopvermogen, heel makkelijk van zestien naar zestien, dat kan hij ook. Geweldig schot, goede passing, goede oriëntatie waar hij staat, dat heeft hij allemaal ook. In potentie heeft hij alles om een goede speler te worden, maar het niveau van De Bruyne is maar voor weinigen weggelegd. Maar hij heeft de potentie", besluit De Boer.

Ajax plukte Hlynsson in 2020 uit de jeugdopleiding van het IJslandse Breidablik, waarna hij een jaar later werd doorgeschoven naar Jong Ajax. Nadat Hlynsson al twee bekerduels tegen amateurclubs had gespeeld gunde toenmalig Ajax-trainer Maurice Steijn in augustus van dit jaar zijn Eredivisie-debuut in de hoofdmacht tijdens het gelijkspel tegen Excelsior (2-2). Sindsdien kwam hij negen keer in actie in het eerste elftal en mocht hij afgelopen donderdag tegen Slowakije (4-2 verlies) tevens zijn debuut in het IJslandse nationale elftal maken.