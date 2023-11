'Saudi-Arabië hoopt opnieuw Manchester City-ster te kunnen verleiden met megasalaris'

Kevin de Bruyne is in beeld om de volgende sterspeler te worden die Europa verlaat voor Saudi-Arabië. De 32-jarige middenvelder van Manchester City zag afgelopen zomer al twee teamgenoten naar het steenrijke land in het Midden-Oosten vertrekken en krijgt 'in 2024' de kans om zich bij hen en tal van andere sterren te voegen in de Saudi Pro League.

Dat meldt Football Insider althans. Bronnen bevestigen aan het medium dat officials van de Saudische competitie De Bruyne als volgende ster hebben geïdentificeerd die de overstap moet gaan maken. Daartoe zal men wel om tafel moeten met zijn huidige werkgever: de Belg ligt nog tot medio 2025 vast bij de treble-winnaar van afgelopen seizoen. Om hem die kant op te bewegen zou een hoger salaris klaarliggen dan de 450 duizend pond die hij momenteel per week ontvangt.

Afgelopen zomer zag De Bruyne twee teamgenoten al naar Saudi-Arabië vertrekken. Verdediger Aymeric Laporte (29) verkaste voor 27,5 miljoen euro naar het Al-Nassr van onder meer Cristiano Ronaldo, Sadio Mané en Marcelo Brozovic. Daarnaast telde Al-Ahli, waar onder meer Roberto Firmino, Allan Saint-Maximin en Franck Kessié onder contract staan, een bedrag van 35 miljoen euro neer om Riyad Mahrez (32) over te nemen.

De Bruyne is momenteel bezig aan zijn negende seizoen als speler van Manchester City. In de zomer van 2015 kwam hij voor een bedrag van 76 miljoen euro over van het Duitse VfL Wolfsburg. Sindsdien speelde hij in alle competities 358 wedstrijden voor de club, waarin hij 96 keer scoorde en liefst 153 assists achter zijn naam wist te zetten. In de gewonnen Champions League-finale van vorig seizoen viel hij al na een dik half uur spelen geblesseerd uit. In het huidige seizoen kwam hij sinds de eerste speelronde, waarin hij een hamstring scheurde tegen promovendus Burnley, niet meer in actie.