Lionel Messi niet langer op nummer één: dit zijn de tien beste spelers op FC24

Het nieuwe seizoen is inmiddels alweer een paar weken onderweg en dit betekent dat de release van FC24, voorheen FIFA, steeds dichterbij komt. Liefhebbers van de voetbalgame moeten weliswaar nog een paar weken wachten totdat ze het kunnen beoefenen, maar de ratings van de spelers zijn al bekend. Lionel Messi is niet meer de beste: Kylian Mbappé, Erling Haaland én Kevin de Bruyne hebben allemaal een hogere rating. Frenkie de Jong vindt zich eveneens terug in de top.

Messi verruilde FC Barcelona in de zomer van 2021 noodgedwongen voor Paris Saint-Germain. De Parijzenaren dachten met de komst van de Argentijn eindelijk het ontbrekende puzzelstukje voor het winnen van de Champions League binnen te hebben, maar ze kwamen bedrogen uit. Ook mét Messi kon PSG geen potten breken in het miljoenenbal. De sterrenformatie uit Parijs werd in 2022 al in de achtste finales uitgeschakeld door Real Madrid en een jaar later ging het in die ronde mis tegen Bayern München. Messi won tussendoor weliswaar het WK, maar moet op FC24 desondanks een pas op de plaats maken.

De huidige ster van Inter Miami had op FIFA23 nog een rating van 91, maar moet een jaar later genoegen nemen met 90. De Argentijn is van de troon gestoten door Mbappé, Haaland én De Bruyne (91). Zowel Haaland als De Bruyne had in het afgelopen seizoen een enorm aandeel in de historische treble van Manchester City. De ploeg van trainer Josep Guardiola legde beslag op de landstitel, FA Cup én de Champions League. Haaland is er op FC24 twee punten op vooruitgegaan ten opzichte van FIFA 23. Mbappé en De Bruyne kregen vorig jaar al een rating van 91, maar worden nu dus ook hoger ingeschat dan Messi. Cristiano Ronaldo moet het doen met 86.

Virgil van Dijk is de Nederlander met de hoogste rating op FC24. Hoewel de verdediger zeker geen overtuigend seizoen achter de rug heeft, krijgt de aanvoerder van Liverpool een rating van 89. Dat is net wat hoger dan Frenkie de Jong. De middenvelder mag met een rating van 87 zeker niet klagen. Wat ook opvalt is dat er in de top tien spelers met de hoogste rating plek is voor twee vrouwen. Zowel Alexia Putellas (91, FC Barcelona) en Sam Kerr (90, Chelsea) schittert tussen de grootste namen van het mondiale (mannen)voetbal.

Top 10 beste spelers op FC24:

1. Kylian Mbappé (91)

2. Erling Haaland (91)

3. Kevin de Bruyne (91)

4. Alexia Putellas (91)

5. Lionel Messi (90)

6. Sam Kerr (90)

7. Robert Lewandowski (90)

8. Harry Kane (90)

9. Karim Benzema (90)

10. Thibaut Courtois (90)