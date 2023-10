'De Bruyne en Haaland tasten mis: winnaar van de Gouden Bal dertien dagen voor uitreiking al bekend'

De uitreiking van de Ballon d’Or laat weliswaar nog een kleine twee weken op zich wachten, maar de winnaar is naar verluidt al bekend. Volgens Sport zal op maandag 30 oktober voor de achtste keer in zijn loopbaan de prijs voor beste voetballer van het jaar in ontvangst nemen. Daarmee laat de Argentijn onder meer en achter zich.

Manchester City heeft een historisch seizoen achter de rug. De ploeg van trainer Josep Guardiola werd niet enkel voor de derde keer op rij kampioen van Engeland, maar legde ook beslag op de FA Cup en trok eindelijk aan het langste eind in de Champions League. Haaland en De Bruyne waren de grote uitblinkers in het succeselftal van Guardiola. De Noor maakte in de zomer van 2022 de overstap van Borussia Dortmund naar Manchester City en was tijdens zijn eerste seizoen in Engelse dienst meteen 52 keer trefzeker in 53 wedstrijden in alle competities.

Haaland scoorde regelmatig op aangeven van De Bruyne. De Belg, die in de finale van de Champions League tegen Internazionale vroegtijdig naar de kant ging, verzorgde in het afgelopen seizoen in totaal 31 assists in 49 wedstrijden in alle competities. Haaland en De Bruyne gelden bij het publiek als grote favorieten om de Ballon d’Or in de wacht te slepen, maar volgens het Spaanse Sport belandt de prestigieuze prijs dus voor de achtste keer in handen van Messi. Dat heeft de Argentijn vooral te danken aan zijn prestaties met de nationale ploeg. De Gouden Bal wordt uitgereikt op basis van de individuele prestaties in een seizoen en gelukkig voor Messi had het WK in Qatar plaats in het afgelopen seizoen.

De Argentijn verruilde FC Barcelona in de zomer van 2021 noodgedwongen voor Paris Saint-Germain. De Fransen dachten met Messi eindelijk het laatste puzzelstukje in de jacht op de felbegeerde eindzege van de Champions League in handen te hebben, maar ook met de linkspoot in de gelederen konden ze in het miljardenbal geen potten breken. Met de nationale ploeg had Messi meer succes. De dribbelaar had met zeven doelpunten en drie assists een aanzienlijk aandeel in de eindzege in Qatar. Argentinië eindigde ondanks de nederlaag tegen Saudi-Arabië bovenaan in de groep en plaatste zich vervolgens ten koste van Australië, Nederland en Kroatië voor de finale. Daarin was het na strafschoppen te sterk voor Frankrijk.

L'Équipe maakte vorige maand bekend welke dertig spelers allemaal in aanmerking kwamen voor de winst van de Gouden Bal. Naast Messi, De Bruyne en Haaland behoorden ook onder meer voormalig Eredivisie-spelers André Onana en Martin Martin Ødegaard tot de genomineerden. Vorig jaar was Karim Benzema de gelukkige.