Lionel Messi erkent in alle eerlijkheid dat hij niet wilde vertrekken naar Paris Saint-Germain

Lionel Messi was nooit voornemens FC Barcelona te verlaten. De Argentijn trok de deur van het Spotify Camp Nou in de zomer van 2021 noodgedwongen achter zich dicht. Hij tekende een paar dagen na zijn vertrek uit Barcelona bij Paris Saint-Germain, maar dat had hij eigenlijk helemaal niet willen doen.

Ronald Koeman was in 2021 trainer van FC Barcelona toen er veel te doen was om Messi. De Argentijn was in het bezit van een aflopend contract, dat de club maar wat graag wilde verlengen. FC Barcelona had zichzelf in de jaren ervoor echter opgezadeld met flinke financiële problemen. Joan Laporta, eerder dat jaar verkozen tot clubpresident, beloofde Koeman en Messi dat alles geregeld zou worden en de Argentijn ‘gewoon’ speler van FC Barcelona zou blijven.

Artikel gaat verder onder video

Maar dat liep dus even anders. Laporta realiseerde zich dat het aanblijven van Messi niet langer mogelijk was. De Argentijn werd daarvan op de hoogte gebracht vlak voordat hij zich na zijn vakantie weer wilde melden op de club. Een paar dagen na zijn emotionele afscheid bij FC Barcelona mocht hij zich speler noemen van PSG. “Mijn vertrek naar PSG is niet iets dat ik wilde”, bekende Messi donderdagavond tijdens een persconferentie bij Inter Miami. “Ik wilde niet vertrekken uit Barcelona. Het gebeurde ’s nachts. Ik moest wennen aan een nieuwe plek na zoveel jaren bij Barcelona.”

PSG dacht met Messi het ontbrekende puzzelstukje in de jacht op de eindzege van de Champions League binnen te halen. Het huwelijk tussen PSG en de Zuid-Amerikaan werd echter geen groot succes. Ook met Messi in de gelederen werden de Fransen twee seizoenen op rij voortijdig uit het miljoenenbal geknikkerd. Hij vertrok na het afgelopen seizoen uit Parijs en tekende bij Inter Miami. “Ik heb hier een indrukwekkend welkom gekregen”, vertelde Messi op de persconferentie.

Messi kent een vliegende start in de Verenigde Staten. In zijn eerste zes wedstrijden was hij liefst negen keer trefzeker. Hij kan in de nacht van zaterdag op zondag zijn eerste prijs winnen op Amerikaanse bodem. Inter Miami en Messi spelen dan de finale van de Leagues Cup tegen Nashville.