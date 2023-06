'Neymar bereid groot offer te brengen om terug te keren bij Barcelona'

Waar Barcelona deze zomer nog naast een terugkeer van Lionel Messi greep, zou de club wél een andere oud-speler terug naar Camp Nou kunnen halen. Volgens de Spaanse krant AS heeft Neymar jr. via zijn zaakwaarnemer een lijntje uitgeworpen naar de club die hij in 2017 nog voor 222 miljoen euro verliet om bij Paris Saint-Germain te gaan spelen. Daartoe zou hij zelfs een groot financieel offer willen brengen.

De krant heeft begrepen dat Pini Zahavi, de Israëlische zaakwaarnemer die ook zijn overstap naar Parijs begeleidde, contact heeft opgenomen met Barcelona-voorzitter Joan Laporta. De twee, die goed bevriend zijn, zouden hebben gesproken over de wens van Neymar om deze zomer terug te keren in Catalonië. De krant onthult dat dat al een jaar na zijn vertrek ook al aan de orde was, maar destijds wenste PSG niet mee te werken.

Inmiddels is de situatie van Neymar in Parijs behoorlijk veranderd en wil zijn club nu juist graag meewerken aan een vertrek. Toch noemt de krant een hernieuwde samenwerking tussen Barcelona en de Braziliaan 'nog steeds erg complex'. Trainer Xavi Hernández liet eerder al weten dat de komst van Neymar in zijn ogen geen topprioriteit heeft; de oefenmeester zou liever een middenvelder en een rechtsback toevoegen aan zijn selectie.

Daarbij wordt Barcelona echter niet geholpen door de financiële situatie waarin het verkeert. Het feit dat PSG graag van Neymar af zou willen zou wél een opening kunnen bieden; een verhuur zou voor alle partijen tot de mogelijkheden behoren. Neymar zou dan wel een flinke salarisverlaging moeten slikken, maar daar is hij volgens 'enkele bronnen' toe bereid om een terugkeer mogelijk te maken.