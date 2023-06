Xavi heeft slecht nieuws voor Neymar: 'Oh, dat is een verrassing...'

FC Barcelona gaat hoogstwaarschijnlijk geen poging ondernemen om Neymar terug te halen. De 31-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain staat volgens Xavi niet op het wensenlijstje van de kampioen van Spanje.

Xavi werd donderdag geconfronteerd met het gerucht dat Neymar zichzelf zou hebben aangeboden bij Barcelona. "Oh, dat is een verrassing", reageerde de trainer, die daarna meteen duidelijkheid gaf over een eventuele terugkeer van de Braziliaan. "Kijk, ik waardeer Neymar als persoon, als speler en als vriend. Het is een geweldige speler, maar hij maakt geen deel uit van onze plannen."

Het lijkt erop dat er deze zomer een einde komt aan het huwelijk tussen Neymar en Paris Saint-Germain. De Braziliaan is niet meer gelukkig in de Franse hoofdstad en zijn werkgever wil van hem af. Een vertrek van Neymar is echter geen zekerheid omdat hij in het Parc des Princes beschikt over een contract tot de zomer van 2025. Bovendien verdient hij bij PSG een salaris dat weinig clubs kunnen betalen.