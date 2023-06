'Neymar ziet kans schoon nu FC Barcelona Plan B activeert'

FC Barcelona is volgens Sport voornemens Plan B te activeren nu de onderhandelingen met Lionel Messi zijn mislukt. In de zoektocht naar een andere komen de Catalanen mogelijk uit bij Neymar, die zichzelf zou hebben aangeboden bij zijn oude club.

Barcelona wil in de zomer enkele gerichten aankopen doen en speler van wereldklasse aantrekken. Het plan was om Messi terug te halen, maar de Argentijn maakte woensdag bekend dat hij zijn carrière bij Inter Miami voortzet. Waar Messi komend seizoen niet in Camp Nou is te bewonderen, is Neymar dat mogelijk wel. De aanvaller van Paris Saint-Germain zou zelfs salaris willen inleveren om een terugkeer mogelijk te maken.

Xavi wil dat zijn selectie deze zomer in elk geval wordt versterkt met een middenvelder, spits en buitenspeler. Voor de vacature van buitenspeler komt Neymar in aanmerking. Het is echter nog maar de vraag of zijn komst haalbaar is. De Braziliaan beschikt bij Paris Saint-Germain over een doorlopend contract en verdient in de Franse hoofdstad meer dan hij bij Barcelona kan verdienen.

Bernardo Silva is een andere vleugelaanvaller die in beeld is bij Barcelona. De Portugees werd een jaar geleden ook in verband gebracht met een transfer naar de kampioen van Spanje, maar bleef toen bij Manchester City. Met zijn Engelse werkgever speelt Silva komende zaterdag om de eindzege in de Champions League.