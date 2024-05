Verweij: ‘Hij stond op de nominatie om te worden verkocht, maar inmiddels is er twijfel’

Ajax boekte zondag een 1-4 overwinning op FC Volendam en opnieuw was er een belangrijke rol weggelegd voor . De Engelsman bezorgde zijn ploeg anderhalve week eerder nog een punt tegen Excelsior. Volgens Mike Verweij moet technisch directeur Alex Kroes een ‘lastige knoop’ doorhakken over de zomeraanwinst: na dit seizoen weer verkopen of tóch behouden?

Ajax was afgelopen zomer op zoek naar een concurrent voor Brian Brobbey en toenmalig technisch directeur Sven Mislintat kwam in die zoektocht uit bij een oude bekende: Akpom. De Engelsman had zich in het afgelopen seizoen gekroond tot topscorer op het tweede niveau van Engeland. Ajax telde ruim twaalf miljoen euro voor hem neer en dat zorgde vanzelfsprekend voor hoge verwachtingen. Akpom kwam er onder de eerder dit seizoen opgestapte Maurice Steijn echter niet aan te pas. Daar kwam na het vertrek van Steijn en de aanstelling van John van ’t Schip weliswaar verandering in, maar een basisplaats heeft hij niet kunnen veroveren.

De grote vraag is dan ook wat Ajax, maar ook Akpom zelf van plan is komende zomer te gaan doen. “Doelpunten zijn duur. En daarom ligt er op het bureau van technisch directeur Kroes na FC Volendam - Ajax (1-4) een lastig dossier: Akpom”, zo schrijft Ajax-watcher Verweij van De Telegraaf. “De 28-jarige Engelsman, die onder aan de Dijk een treffer en een assist achter zijn naam kreeg, stond op de nominatie om te worden verkocht. Maar inmiddels is er twijfel.” De statistieken van Akpom liegen er immers niet om. Hoewel hij geen basisspeler is, staat na 34 wedstrijden in alle competities de teller op vijftien doelpunten en twee assists. Elf daarvan maakte hij in de Eredivisie, waarmee hij na Brian Brobbey op de tweede plaats van de Amsterdamse topscorerslijst staat.

“Zeven van de elf doelpunten maakte hij als invaller, de overige vier in de zes wedstrijden die hij in de basis startte. Gemiddeld had hij 67,5 minuut nodig om bij een competitiedoelpunt betrokken te zijn”, schrijft Verweij. Akpom is dus belangrijk voor Ajax, maar is tegelijkertijd een interessant target voor Engelse clubs op de transfermarkt. De spits kon eerder dit kalenderjaar al terugkeren naar zijn thuisland, maar toen was Ajax (nog) niet bereid om mee te werken aan een vertrek. “Duidelijk is dat Akpom meer kan opleveren dan Mislintat bij Middlesbrough neertelde (maximaal 14,3 miljoen euro), omdat hij een home grown player is”, oftewel een speler die voor zijn 21e verjaardag minstens drie seizoenen ingeschreven heeft gestaan bij een club. Daarvan moet elke Premier League-club er minimaal acht van in zijn selectie hebben.

Verweij verwacht dat er na de scoringsdrift van Akpom in het shirt van Middlesbrough en zijn ‘productiviteit’ voor Ajax ‘beslist’ Engelse interesse zal komen. “Wat Kroes in dat geval beslist, zal mede afhangen van financieel directeur Susan Lenderink, die afgelopen transferzomer op het standpunt stond dat er eerst moest worden verkocht voordat er kon worden gekocht. Akpom is uitermate geschikt om de oorlogskas te vullen”, zo klinkt het. De toekomst van Akpom is mogelijk ook afhankelijk van wie er hoofdtrainer wordt in Amsterdam. “Mocht Ajax beslissen voor de Engelse trainer Graham Potter te gaan en niet voor de Italiaan Francesco Farioli, dan bloeit Akpom onder de vleugels van een landgenoot misschien nog verder op.”

