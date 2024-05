Driessen wijst na landstitel PSV naar Ajax: ‘Dat moet het spookbeeld zijn’

PSV kroonde zich zondagmiddag dankzij een 4-2 overwinning op Sparta Rotterdam voor de eerste keer sinds 2018 tot kampioen van Nederland en er ligt een mooie basis om de komende jaren aan kop te blijven staan. Maar dan moeten de Eindhovenaren het wel beter aanpakken dan Ajax, zo stelt Valentijn Driessen. Volgens de verslaggever van De Telegraaf moeten de voorbije twee jaar in Amsterdam voor PSV ‘het spookbeeld zijn van hoe snel het kan verkeren in de top’.

Ajax kroonde zich in 2019, 2021 én 2022 tot kampioen van Nederland, waardoor de vergelijking met het toen ongenaakbare Bayern München al snel was gemaakt. Niet in de laatste plaats omdat de club uit Amsterdam ook financieel een ruime voorsprong had ten opzichte van concurrenten Feyenoord en PSV. Maar twee jaar later is er van zowel de sportieve als financiële voorsprong weinig tot niets meer over. Twee jaren van chaos, zowel binnen als buiten de lijnen, werden Ajax dit seizoen fataal. PSV pakte in de tussentijd door. “Met het kampioenschap, de verzekering van tientallen miljoenen euro’s uit de Champions League volgend seizoen en enorm gestegen transferwaardes neemt PSV, na eerder ook Feyenoord, de rol over van het geïmplodeerde Ajax”, schrijft Driessen in zijn column.

“Was het Ajax van Marc Overmars het voorbeeld voor Van der Wallen (voorzitter van de raad van commissarissen van PSV, red.) & co - zelfs Overmars’ favoriete trainer Bosz werd naar PSV gehaald - het Ajax van de laatste twee seizoenen moeten het spookbeeld zijn van hoe snel het kan verkeren in de top”, vervolgt Driessen. Waar het verschil tussen Ajax en PSV vorig seizoen nog ‘slechts’ zes punten was in Eindhovens voordeel, daar is het gat tussen beide topclubs dit jaar liefst 35 punten. “Voor PSV wordt het komende zomer belangrijk om de boel zoveel mogelijk bij elkaar te houden, hoe aanlokkelijk het ook is om te cashen”, zo schrijft Driessen. Ajax verkocht na z’n laatste landstitel in 2022 bijna alle sterkhouders, wat PSV volgens Driessen dus moet zien te voorkomen.

Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan, want er wordt vanuit alle hoeken getrokken aan de spelers uit het succeselftal van trainer Peter Bosz. “Architect Veerman en Bakayoko lonken naar een transfer en de toekomst van huurlingen Dest en Tillman bij PSV is ongewis. Aan de bovenkant zou het daarbij moeten blijven, wil Bosz niet een half nieuw elftal moeten formeren. Tegelijk dient PSV aan de onderkant door te selecteren”, stelt Driessen, die van mening is dat André Ramalho niets in de basiself heeft te zoeken. “Weliswaar twee seizoenen te laat, maar eindelijk is er de overtuiging in Eindhoven dat centrale verdediger Ramalho de club niet verder helpt, maar de groei juist blokkeert. Alleen zo kan de 25e landstitel het begin zijn van meer moois voor PSV.”

Het kan nóg beter in Eindhoven

In een interview met het Eindhovens Dagblad laat technisch directeur Earnest Stewart van PSV zich uit over wat men in Eindhoven kan leren van de implosie in Amsterdam. “Je kunt leren van wat anderen doormaken en hoe snel het soms kan gaan in het voetbal. Belangrijkste is dat wij geen fouten maken en dat we ons moeten behoeden daarvoor. Dat het zo snel minder gaat, mag ons niet overkomen”, zo vertelt Stewart. Volgens de Amerikaan kan dit PSV nóg beter. “Van de eerste tot de laatste dag hebben we met PSV op kop gestaan, dus in die zin vind ik de titel volledig verdiend. Het kan ook nog beter dan dit seizoen, daar ben ik van overtuigd. We hebben nog een aantal transferperiodes nodig om een volgende slag te maken.”

