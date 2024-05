Feyenoord en Ajax brachten dezelfde stem uit in verkiezing nieuwe KNVB-bondsvoorzitter

Feyenoord en Ajax zijn geen voorstander van Frank Paauw als nieuwe bondsvoorzitter van de KNVB. De politiechef won maandagavond de verkiezingen van Hans Nijland en Jeanet van der Laan, met 31 van de 58 (geldige) stemmen. De stem van Feyenoord én Ajax ging uit naar Nijland.

Er was afgelopen tijd veel te doen over het bondsvoorzitterschap bij de KNVB. Het bondsbestuur schoof Paauw naar voren als nieuwe voorzitter, maar dat resulteerde tot felle protesten vanuit de voetbalwereld. Dat heeft te maken met zijn werk als hoofdcommissaris bij de Amsterdamse politie. Uit de verkiezingen blijkt dat Paauw de meeste stemmen heeft behaald en dus de opvolger wordt van Just Spee.

De redactie van AjaxLife zocht direct na de verkiezingen contact op met de KNVB om te achterhalen op welke kandidaat Ajax had gestemd. “Uit navraag door onze redactie blijkt dat Ajax zijn stem uitbracht op Nijland. De reden is simpel: in de ogen van onze club was Nijland de enige kandidaat met bestuurlijke ervaring in zowel het amateur- als profvoetbal”, schrijft het medium.

Feyenoord bracht hun stem eveneens uit op Nijland, de voormalig algemeen directeur van FC Groningen, dat weet 1908.nl te melden. NOS meldde eerder dat clubs als FC Utrecht, AZ, Heracles Almelo, Almere City, De Graafschap, FC Dordrecht, FC Emmen, FC Volendam, Helmond Sport en SC Cambuur achter Nijland stonden. Sparta, PEC Zwolle, NEC en FC Groningen hoefden niet te stemmen op de kandidaten.

