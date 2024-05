FC Utrecht baalt enorm van drama-avond: 'Het gedrag van raddraaiers'

FC Utrecht heeft teleurgesteld gereageerd op alle rellen en ontwikkelingen van zondagavond, tijdens en na de beslissende wedstrijd tegen Go Ahead Eagles (1-2), in de finale van de play-offs om Europees voetbal. De gemeente heeft de club ondertussen gestraft.

Kwaadwillende supporters van de Domstedelingen zochten na afloop van de desastreus verlopen finale de confrontatie met Go Ahead Eagles-supporters, maar moesten het vervolgens doen met de politie en de ME. Dat ging er zo hevig aan toe, dat burgemeester Sharon Dijksma heeft besloten geen supporters toe te laten bij de eerste thuiswedstrijd van het volgende seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Algemeen directeur Thijs van Es reageert op de eigen clubsite. “Wat begon als een prachtige voetbalavond, is geëindigd in een enorme teleurstelling. Iedereen is boos, verdrietig. Het gedrag van bepaalde groepen mensen in en buiten ons stadion is verwerpelijk. Veiligheidspersoneel en ME zijn op een schandelijke manier belaagd door relschoppers, waarbij we het verschrikkelijk vinden dat ook goedwillende supporters betrokken zijn geraakt bij deze incidenten.”

De algemeen directeur baalt er wel van dat ook de beschaafde supporters van FC Utrecht door de straf van de gemeente Utrecht worden geraakt. “Alle partijen zijn het erover eens dat de situatie van gisteravond alle perken te buiten gaat. We hebben begrip voor de maatregel van de gemeente Utrecht, maar betreuren daarentegen enorm dat supporters van onze club de dupe worden van het gedrag van raddraaiers. Het is een meer dan kwalijke zaak dat deze relschoppers de club en andere supporters schaden."

FC Utrecht gaat de komende tijd flink aan de slag om hier een gevolg aan te geven. “We gaan er met behulp van de camerabeelden alles aan doen om mensen individueel op te sporen en er vervolgens voor zorgen dat daar gepaste straffen voor komen. De veiligheid van iedere supporter op elke plek in het stadion moet gegarandeerd kunnen worden. Wat er gaat gebeuren is dat er een hele analyse komt van deze incidenten en dan gaan er vervolgens procedures lopen." Van Es wilde nog wel even aandacht voor de supporters die wel op een normale manier hun club hebben aangemoedigd. "We vergeten niet dat het grootste deel van de achterban het elftal op een geweldige manier heeft gesteund. Niet alleen in de finale van de play-offs, maar het complete seizoen. Wij willen hen bedanken voor de steun en excuses aanbieden voor het gedrag van deze relschoppers.”

