Gemeente komt met straf voor FC Utrecht na ongeregeldheden rond finale play-offs

De gemeente Utrecht heeft FC Utrecht een straf opgelegd na de rellen van zondagavond. De eerste thuiswedstrijd van komend seizoen zal hierdoor zonder publiek moeten worden gespeeld.

Tijdens de finale van de play-offs, FC Utrecht - Go Ahead Eagles (1-2), was het al onrustig, toen in de 90ste minuut beide supportersgroepen vuurwerk naar elkaar gooiden en aan het eind van de verlenging Go Ahead Eagles-speler Thibo Baeten met een voorwerp werd geraakt. Na de wedstrijd liep een deel van de harde kern van FC Utrecht boos het veld op, maar zij werden ook weer snel teruggedrongen.

Na de wedstrijd ging mogelijk datzelfde deel op zoek naar de uitsupporters uit Deventer om daar het gevecht mee aan te gaan. Zover kwam het niet, maar de politie werd het slachtoffer van deze geweldsdrang. Vele mannen met gezichtsbedekking richtten hun woede op politiebusjes en -agenten, waarnaar met van alles, zoals fietsen en stenen, werd gegooid. Er werd een noodbevel afgekondigd en meerdere agenten raakten uiteindelijk gewond.

De burgemeester van Utrecht Sharon Dijksma is niet gediend van deze acties en heeft de club een straf opgelegd. Het eerstvolgende thuisduel in de Eredivisie, oftewel het eerste duel in de Galgenwaard volgend seizoen, zal zonder publiek worden afgewerkt. Het is nog niet bekend wie dan de tegenstander is. Dijksma in een brief aan de gemeenteraad: "Ik ben me ervan bewust dat dit een unicum is, maar gezien de enorme geweldsuitbarsting een passende maatregel. Ik zal ook niet schromen om ook bij andere wedstrijden geen publiek toe te staan, als deze situatie zich herhaalt."

