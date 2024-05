'Ajax moet bij jacht naar Europees toptalent Manchester City en Manchester United aftroeven'

Ajax is geïnteresseerd in de spits van FC Kopenhagen, , maar de 18-jarige aanvaller staat ook in de belangstelling van grote clubs als Manchester City en Manchester United.

Chiakha is een Deens-Algerijns talent van FC Kopenhagen, waar hij bij de onder 19-ploeg aan de lopende band scoort. In 22 wedstrijden scoorde de 1,91 m lange spits zestien maal. Zijn statistieken in de UEFA Youth League zijn nog spectaculairder: in negen wedstrijden scoorde hij acht keer en gaf hij twee assists.

Artikel gaat verder onder video

Ajax zou de spits graag willen overnemen, maar moet daarbij grote clubs aftroeven, zo meldt Tipsbladet. Het zou hierbij gaan om Manchester City, Manchester United, Juventus en Duitse en Franse clubs. Chiakha maakte nog niet zijn debuut voor de hoofdmacht van FC Kopenhagen.

